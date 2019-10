Halloween 2019, auguri e frasi/ Non solo “Dolcetto o scherzetto?”: gadget e video

La popolare festa di Halloween 2019 approda anche quest’anno in Italia con tutta una serie di “spaventose” iniziative all’insegna di travestimenti da urlo, feste pubbliche e party a tema. Come augurare “Buon Halloween 2019” in maniera originale e coinvolgente? L’occasione è ghiotta per organizzare una serata del 31 ottobre all’insegna dell’horror, ma prima di dare spazio ai costumi ed alle decorazioni occorre trovare qualche frase ad hoc da inviare ad amici, parenti e colleghi soprattutto se l’intento è quello di organizzare una festa e tema in casa. Al consueto invito, sarà possibile allegare degli auguri e delle frasi ad effetto per far sorridere o, meglio ancora, spaventare, i vostri destinatari. Se il classico “Dolcetto o scherzetto?” vi sembra ormai superato, potreste sempre fare affidamento a degli aforismi di un certo livello da dedicare in occasione della Notte delle Streghe 2019. Volete dedicare degli auguri speciali di Buon Halloween agli amanti della letteratura? Allora non potrete non citare Voltaire: “Le streghe hanno smesso di esistere quando noi abbiamo smesso di bruciarle”. Estremamente inquietante anche la citazione di Shakespeare: “Ora è nella notte il momento delle streghe, quando i cimiteri sbadigliano e l’inferno stesso alita il contagio su questo mondo”.

I GADGET PER GLI AUGURI DI HALLOWEEN 2019

Oltre alle consuete frasi per augurare Buon Halloween 2019, potreste fare affidamento anche a dei gadget super innovativi ed a tema horror, da sfoggiare o addirittura regalare ad amici e parenti. Halloween resta indubbiamente una delle ricorrenze più amate anche nel nostro Paese, diventata l’occasione giusta per party indimenticabili in casa o nei locali delle principali città. Che sia una festa di origine celtica, americana, satanica o pagana, poco importa a chi ha voglia di festeggiare. E così, in vista della notte del 31 ottobre, considerata la più spaventosa dell’anno, cosa c’è di meglio da fare se non intagliare una splendida zucca dal volto macabro, da regalare già completa di occhi terrificanti? La zucca rappresenta il simbolo per eccellenza di questa festività e saperla intagliare è fondamentale in quanto, secondo la tradizione servirà a scacciare gli spiriti ostili dalla vostra festa ed in generale dalla vostra casa. Se non ne avete mai preparata una, online sarà possibile trovare tutto l’occorrente (tutorial incluso) per intagliare la zucca alla perfezione usando vari template, per un gadget originale da allegare alle consuete frasi spaventose da destinare alle persone care.

HALLOWEEN, VIDEO E MUSICHE HORROR

Halloween è ormai un appuntamento impedibile anche in Italia. Da anni spopolano in concomitanza con la notte più horror dell’anno serie tv, film sul piccolo e grande schermo e feste a tema sparse per le città, dove l’obiettivo primario è festeggiare tutti insieme la Notte delle Streghe che dà poi inizio al ponte dei morti. Tra zucche intagliate, gufetti, scheletri e vampiri si inserisce questa festività dove sono ammessi non solo travestimenti macabri ma anche scherzi notturni. Amato soprattutto dai bambini impegnati nella tradizione del “Dolcetto o scherzetto?”, Halloween ogni anno porta con sé una valanga di cartoon a tema, ma sono numerosi anche gli YouTuber amati dai più giovani che nei giorni precedenti a questa festività hanno dedicato vari video alla ricorrenza. Tra i tanti, i celebri Me contro te che in vista della notte del 21 ottobre hanno una imperdibile pancake art challenge. E sempre su YouTube potrete trovare bellissime canzoni di Halloween da riproporre durante le feste per i più piccoli.





