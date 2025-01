Come si evince dal tema del racconto filmico, Hammamet – in onda questa sera, 22 gennaio 2025 su Rai Uno – è stato girato principalmente in Tunisia. Il film, in particolare, ha come baricentro narrativo e non solo per ragioni scenografiche la villa di Bettino Craxi; ovvero la residenza storica che lo ha ospitato nei 5 anni di esilio lontano dall’Italia e dove appunto si è spento mentre nel Paese si dibatteva tra opinione pubblica, stampa e tribunali dell’inchiesta Mani Pulite. Ma proprio in riferimento alla Location del film Hammamet, dove si trova la villa di Bettino Craxi?

Stando a quanto racconta Fanpage, la villa di Bettino Craxi è ancora proprietà di famiglia e proprio tra il 2019 e il 2020 è stata teatro della location Hammamet; il film che questa sera – 22 gennaio 2025 – andrà in onda su Rai Uno. Colori chiari con dominanza del bianco; spazi ampi, piscina esterna e giardino. Una sorta di luogo della quiete per Bettino Craxi che in questo luogo situato in Tunisia – dov’è stato girato il film – ha vissuto gli ultimi anni della sua vita.

Location Hammamet, dove si trova la città in Tunisia dove visse Bettino Craxi

Hammamet è nota in Italia per essere la città dove è morto Bettino Craxi, ex presidente del consiglio nonché leader e segretario del PSI, a causa di un arresto cardiaco che lo ha colpito nel 2000. Proprio qui si trovava il politico dopo l’esilio al quale era stato obbligato nel 1994. Ma Hammamet dov’è? La città si trova in Tunisia, ed è situata ad est del Paese, a sud-est di Capo Bon. Si tratta di una località turistica, molto conosciuta per via del mare. La città inoltre presenta un clima favorevole e per questo ogni anno è meta turistica molto apprezzata dagli europei e non solamente.

Basti pensare che la popolazione di Hammamet varia nel corso dell’anno, passando dai 20.000 abitanti alle 70.000 persone: sono tantissime, infatti, le presenze dei turisti che arrivano nel corso dell’estate e che vanno ad incrementare la popolazione. L’economia di Hammamet si basa quasi esclusivamente sul fatturato proveniente dal turismo: sulla Yasmine Hammamet, la località balneare più famosa, si trovano numerosi resort e hotel di lusso. Il lungomare è lungo 1.5 chilometri e ospita spiagge e numerosi locali che si popolano soprattutto l’estate. Il centro storico è costituito dalla medina, centro nevralgico delle attività commerciali, tipico delle città del Nord Africa. Non mancano i bazar.