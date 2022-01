Hana Horka morta dopo aver preso covid di proposito/ La cantante ceca era no vax

Ha preso il covid volontariamente per non fare il vaccino, ma alla fine è morta a causa delle gravi complicanze del virus. E’ il triste epilogo della vita di Hana Horka, 57enne cantante folk originaria della Repubblica Ceca, che dichiaratamente No Vax, aveva pensato a questa assurda scorciatoia pur di ottenere il passaporto vaccinale senza passare dalla vaccinazione. La sua band, gli Asonance, come scrive Il Corriere della Sera nella sua edizione online, suona canzoni popolari scozzesi e irlandesi, strumentali e ballate, e non ha voluto rivelare la causa della morte della cantante.

Diverso invece il pensiero del figlio della vittima, Jan Rek che ha attaccato i gruppi No Vax via social, accusandoli di aver messo in dubbio la gravità della pandemia di covid, e convincendo così la madre a non vaccinarsi. «Avete plagiato mia madre, che ha basato tutte le sue argomentazioni sulle vostre teorie. Vi disprezzo, siete uno spreco assoluto», il commento scritto poi eliminato poco dopo ma ripreso da CNN Prima News.

CANTANTE PRENDE IL COVID DI PROPOSITO E MUORE: “E’ TRISTE VEDERE LE PERSONE…”

«È terribilmente triste vedere come anche le persone allegre e positive possano soccombere a una totale sciocchezza – sono invece le parole, sempre via Facebook, del musicista Miroslav Hlavička – Lei era felice della positività dei suoi familiari, era felice di essersi contagiata e stava dipingendo un futuro roseo».

Hana Horka, la cantante deceduta, poco prima di morire aveva fatto sapere attraverso i suoi social di aver preso il covid nella variante Delta, varianti storicamente molto aggressiva, ben più della Omicron, e si era mostrata quasi contenta spiegando che a breve sarebbe potuta tornare al cinema, al teatro, a fare la sauna e ad andare in vacanza «La vita è qui per me e anche per te», invitando così i fan a fare lo stesso, a prendere il virus di proposito per tornare a fare una vita normale. Molti erano stati i commenti positivi.

