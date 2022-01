Aka7ven positivo al Covid, Sanremo a rischio?/ Come sta e cosa succede col Festival

Saranno giorni e settimane di apprensione per Aka7even, nome d’arte di Luca Marzano, in vista della prima partecipazione al Festival di Sanremo 2022. Il cantante partenopeo infatti è risultato positivo al Covid-19 e l’esibizione sul palco dell’Ariston potrebbe essere a forte rischio. Mancano ancora due settimana all’inizio della kermesse e facendo i dovuti scongiuri il cantante potrebbe esserci per la prima serata, ma l’organizzazione si starebbe già muovendo per cercare di capire cosa fare in caso di positività persistente del classe 2000.

Ad annunciare la positività sui social ci ha pensato lo stesso Aka7even, che su Twitter ha fatto sapere ai suoi fan di aver contratto il virus: “Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al COVID-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia”. Ammesso che riesca a negativizzarsi prima del 1° febbraio, serata della prima esibizione al Festival, il cantante di Vico Equense presenterà al pubblico la sua “Perfetta così”.

AKA7EVEN POSITIVO, RISCHIO SQUALIFICA PER SANREMO?

Quella del cantante classe 2000 Aka7even è di certo una delle tante situazioni che l’organizzazione del Festival di Sanremo ha tenuto conto nel periodo di pandemia che vede il secondo Sanremo consecutivo interessato. L’anno scorso a rischiare la partecipazione era stato Irama, costretto al Festival in “smart working”, ovvero a non presentarsi all’Ariston e a esibirsi con la canzone in video durante la prova dei giorni precedenti alla kermesse. Irama, con la sua “Genesi del tuo colore”, si è poi classificato quinto nella finale del sabato sera.

Che sia di buon auspicio o meno, Aka7even fa i dovuti scongiuri. Si può parlare, in questo caso di squalifica dal Festival? A dir la verità questa situazione non è al momento contemplata, in quanto la positivizzazione al Covid non è di certo un fatto dipeso da lui. Non resta che attendere per capire se il giovane cantante classe 2000, venuto fuori dal talent Amici di Maria De Filippi, farà in tempo a negativizzarsi per salire sul palco dell’Ariston. Fino al tampone negativo sarà comunque in isolamento e tutti attenderanno con trepidazione l’esito dei controlli.



