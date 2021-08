Love is in the air, Hande Ercel e Kerem Bursin in vacanza/ Web pazzo della coppia!

Hande Erçel e Kerem Bürsin sono i protagonisti della soap turca Love is in the air, arrivata questa estate anche in Italia. Non tutti però sanno che, così come nella fiction, anche nella vita vera i due sono molto innamorati. Basta andare sui loro profili Instagram per scoprire che il loro legame dura ormai da tempo ed è molto solido. I due, in questi giorni, stanno trascorrendo una vacanza in Turchia e non mancano scatti romantici a confermarlo, come quello proposto nelle storie di Instagram in cui si vedono le loro mani che si toccano.

Gli interpreti di Eda e Serkan in Love is in the Air sono fidanzati e innamoratissimi, un particolare che fa impazzire i fan della soap turca che sperano, ora, di vederli presto ospiti in qualche TV italiana per raccontare com’è nata la loro storia d’amore.

Hande Erçel e Kerem Bürsin, dediche d’amore su Instagram

La relazione tra Hande Erçel e Kerem Bürsin va a gonfie vele, così come dimostra la dolce dedica che la bellissima attrice ha scritto al suo compagno il giorno del suo compleanno: ” Sei la parte più divertente della mia vita. Che fortuna averti”.

Ricordiamo che Hande è nata in Turchia il 24 novembre 1993, quindi ha 27 anni. Kerem, come lei, è nato Turchia, il 4 giugno 1987, ed ha quindi 34 anni. Coltiva da sempre la passione per la recitazione, ma ha lavorato e lavora anche come modello. Si è trasferito poi con la famiglia negli Stati Uniti, è un grandissimo appassionato di sport. Nella soap in onda in Italia, fingono di essere fidanzati ma le cose si evolvono poi diversamente da quanto progettato.

