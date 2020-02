HANNA PRATER, MOGLIE SEBASTIAN VETTEL/ “Lei è tutta la mia vita”

“Sono contento di come va la mia vita. Magari altri sembrano passarsela meglio, ma per me va bene cosi. Quello che ho mi rende felice”. Queste le parole di Sebastian Vettel sul suo lavoro e la sua vita privata, entrambi caratterizzati da grandi ‘successi’ che lo rendono molto felice. In riferimento alla sua famiglia, in particolare, Sebastian fa sapere di essere innamoratissimo della moglie Hanna Prater e grato per il dono dei suoi tre figli. “Lei è tutta la mia vita”, dichiara Vettel in un’intervista ad Autoweek, “anche le gare fanno parte di me, ma preferisco definirmi come il marito di Hanna e il padre dei miei figli… ecco chi sono”. Non chiamatelo (solo) pilota di Formula 1, perché sarebbe riduttivo: Sebastian Vettel è molto più di questo. Messi da parte i successi con la Red Bull e la Ferrari, l’uomo ha tante altre cose di cui essere fiero. Di recente, Hanna l’ha reso padre per la terza volta. Dopo aver già accolto due bambine, Emily, di 5 anni, e Matilda, di 4, la coppia ha dato il benvenuto al terzogenito maschio. Per assistere alla sua nascita, Vettel ha usufruito di un permesso, rimanendo per un po’ accanto alla moglie in Svizzera. E ne ha anche approfittato per riposarsi, dopo lo spavento di questo autunno a seguito dell’incidente a Interlagos.

Chi è Hanna Prater, moglie di Sebastian Vettel

Hanna Prater, moglie di Sebastian Vettel, è una persona piuttosto riservata. Gli scatti in compagnia del marito sono piuttosto rari, dal momento che la donna non possiede profili social. Hanna è nata a Heppenheim, Germania, la stessa città di provenienza di Sebastian. È proprio al liceo che si sarebbero conosciuti e innamorati, senza mai lasciarsi nonostante la popolarità e i ben noti pericoli correlati a essa. I due sono sempre stati uniti, anche se – spesso e volentieri – Sebastian si è trovato ad affrontare lunghe trasferte lontano da casa. Hanna ha studiato design e si è specializzata come fashion designer, ma a quanto pare, oggi, è mamma a tempo pieno. Col marito vive in Svizzera, e precisamente a Turgovia, proprio come l’indimenticabile campione di Formula 1 Michael Schumacher.

