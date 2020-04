Hannah Bagshawe, moglie di Eddie Redmayne/ Manager, compagna e splendida mamma

Pubblicità

Andrà in onda questa sera il film Animali Fantastici, primo capitolo della saga la cui storia si lega a doppio filo a quella di Harry Potter. Il protagonista assoluto della pellicola è il premio oscar Eddie Redmayne, che oltre a vivere una carriera da star di Hollywood, ha una famiglia e una moglie fantastiche. La bella fortunata a fianco di Eddie si chiama Hannah Bagshawe, manager nel mondo della finanza e della pubblicità, sposata a giugno del 2014. Il bell’attore con la faccia da bravo ragazzo, artista poliedrico, e Hannah, hanno avuto due bambini, leggasi la primogenita Iris Mary, e il secondo figlio, il piccolo Luke Richard. La bimba è nata tre anni fa, a giugno del 2016, mentre Luke è venuto al mondo a marzo di due anni fa, 2018. I due sono spesso e volentieri apparsi sui red carpet più importanti, come ad esempio nel 2015, un anno dopo il loro matrimonio, in occasione della cerimonia per gli Oscar di quell’anno.

Pubblicità

HANNAH BAGSHAWE, MOGLIE EDDIE REDMAYNE: UNA COPPIA DA RED CARPET

In quell’occasione la bella Hannah apparì più in forma che mai, in dolce attesa di Iris Mary. Un “pancione” che portò molta fortuna ad Eddie, che fu infatti premiato proprio in quell’occasione con la prestigiosa statuetta d’oro, come miglior protagonista per aver interpretato il geniale fisico Stephen Hawking nel film “La Teoria del tutto”. Un’interpretazione che tra l’altro gli valse anche la vittoria del Golden Globe e del premio BAFTA Awards, tutti riconoscimenti di assoluto prestigio nel campo della cinematografia. Come detto sopra, Eddie e Hannah sono spesso protagonisti dei “tappeti rossi” e degli eventi più glamour del jet set e dell’alta moda di tutto il mondo. La loro ultima apparizione in coppia, rigorosamente “superfotografata”, è stata quella dell’autunno dello scorso anno, a Londra, in occasione della premier di “The Aeronauts”, l’ultima pellicola girata da Eddie che narra di un’impresa “aerea” davvero incredibile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA