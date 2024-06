Drusilla Foer: chi è l’ex marito Hans de Foer/ “Il matrimonio è durato poco, ci siamo conosciuti a New York”

Chi è Drusilla Foer: tutto sull’artista poliedrica

Drusilla Foer è una delle artiste più poliedriche del mondo dello spettacolo italiano con un talento innato che le permette di condurre, cantare, recitare ed incollare i telespettatori ai teleschermi anche con i suoi monologhi. Nata da una famiglia borghese di Siena, Drusilla Foer si trasferisce a Cuba per l’attività del padre che era un diplomatico. Drusilla trascorre un periodo importante della sua vita a New York dove apre un negozio di abiti usati diventando un punto di riferimento anche per gli artisti della Grande Mela. Drusilla ha avuto una vita sentimentale anche intensa essendosi sposata due volte: il primo matrimonio è quello che Drusilla ha avuto con un ex pugile texano di cui si sa pochissimo.

Il grande amore della Foer, invece, è stato Hans de Foer, conosciuto sempre a New York e con cui ha vissuto a Bruxelles. Il matrimonio tra i due, però, non è durato a lungo a causa della scomparsa dell’uomo.

Le parole di Drusilla Foer sull’ex marito Hans de Foer

Drusilla Foer ha parlato del grande amore vissuto con Hans de Foer nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo a maggio 2022 non riuscendo a trattenere l’emozione: “Quando si ha un amore in tarda età, un amore così, fatto di contatto, dello stare insieme, di condivisione, di partecipazione a un sentimento. Quando si ha un amore così, dopo bisogna portargli rispetto. Mi sento ancora Madame Foer”, le parole di Drusilla dette a Silvia Toffanin.

“Il matrimonio è durato poco. Ci siamo conosciuti a New York e dopo abbiamo voluto fare un periodo di rodaggio a Bruxelles, dove lui viveva e lavorava. Abbiamo vissuto un periodo bellissimo e poi è venuto a mancare”, ha poi aggiunto sempre nella stessa occasione.











