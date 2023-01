Harry accusa William “mi ha buttato a terra”/ “Mi ha afferrato per il bavero e…”

Harry aggredito da William: il racconto nell’autobiografia

Emergono clamorosi retroscena sull’autobiografia del principe Harry, Spare, che si preannuncia essere una bomba. The Guardian, che ha ottenuto una copia in anteprima, spiffera le prime sorprendenti anticipazioni che parlano di una presunta aggressione di William ai danni del fratello. I fatti risalirebbero a un incontro nella sua casa di Londra nel 2019, quando William avrebbe definito Meghan Markle “difficile” e “maleducata“: parole per cui Harry avrebbe accusato il fratello di essere un “pappagallo della narrativa della stampa” sulla moglie americana.

Gli animi iniziarono a surriscaldarsi quando William arrivò a Nottingham Cottage, dove il fratello viveva allora, nel parco di Kensington Palace e noto come “Nott Cott”. Lì William si sarebbe lamentato di Meghan, portando i fratelli allo scontro tra urla e insulti. Il principe del Galles avrebbe voluto aiutare il fratello minore, che però gli avrebbe risposto: “Dici sul serio? Aiutarmi? Scusa, è così che lo chiami? Aiutarmi?“. A seguire, lo scontro si sarebbe spostato in cucina, dove Harry porse al fratello un bicchiere d’acqua per calmarlo.

Harry accusa William: “Mi ha afferrato per il bavero e mi ha buttato a terra“

Tuttavia, stando ai retroscena spifferati dal The Guardian e raccontati nel dettaglio nell’autobiografia, in cucina Harry sarebbe stato aggredito da William. Il principe svela ogni passaggio: “Posò l’acqua, mi chiamò con un altro nome, poi venne verso di me. È successo tutto così in fretta. Quindi molto veloce. Mi ha afferrato per il bavero, strappandomi la collana, e mi ha buttato a terra. Sono atterrato sulla ciotola del cane, che si è rotta sotto la mia schiena, i pezzi mi hanno tagliato. Sono rimasto lì per un momento, stordito, poi mi sono alzato in piedi e gli ho detto di uscire“.

William avrebbe esortato Harry a reagire, citando anche alcuni litigi che hanno avuto da bambini: il fratello minore si sarebbe però rifiutato. Dunque, riaffiorano nell’autobiografia i rapporti tesi tra i due figli di Re Carlo, ulteriormente incrinati dopo l’ingresso di Meghan Markle nella Royal Family. Harry inoltre rivela che William gli avrebbe detto, prima di andarsene: “Non c’è bisogno che tu lo dica a Meg“. Harry svela di non averlo riferito immediatamente a sua moglie, ma avrebbe chiamato il suo terapista. Tuttavia, quando in seguito Meghan ha notato “graffi e lividi” sulla sua schiena, e quindi le ha raccontato dell’attacco, Harry confessa che “non era così sorpresa, e non era poi così arrabbiata. Era terribilmente triste“.











