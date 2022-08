Lady Diana morta 25 anni fa: figli non si parlano/ William e Harry, tributi separati…

Il 31 agosto 1997, 25 anni fa, moriva Lady Diana. La principessa del Galles vittima di un drammatico incidente stradale sotto il tunnel parigino dell’Alma, morta insieme all’allora compagno Dodi Al-Fayed e all’autista Henri Paul, sarà ricordata da milioni di persone nel mondo, su tutte i suoi amati figli William e Harry. Da allora tante cose sono cambiate, anzitutto il rapporto tra i due fratelli che oggi, a quasi tre decenni dal lutto che ha segnato la loro esistenza, si ritrovano a renderle omaggio tenendosi a distanza siderale l’uno dall’altro. Gli attriti tra i principi non sarebbero affatto finiti, anzi: fonti vicine a Buckingham Palace li darebbero sempre più ai ferri corti e pronti a commemorare Lady D separatamente.

Complice l’uscita di scena di Harry e della moglie, Meghan Markle, dalle dinamiche di palazzo, con il clamoroso addio al Regno Unito e il trasferimento Oltreoceano, il principe William avrebbe allungato le distanze dal fratello e dalla cognata preparandosi a una serie di appuntamenti in memoria di Lady Diana in loro assenza. Tutto questo nonostante sia dato per ormai certo il rientro dei Sussex proprio per l’anniversario della morte della “principessa triste“.

William e Harry separati nel ricordo di Lady Diana: 25 anni dopo, i due fratelli più lontani che mai

Non c’è pace nella Royal Family: stando alle ultime indiscrezioni in arrivo dal Regno Unito, quello che doveva essere un giorno di unione e condivisione per i figli di Lady Diana, il 25° anniversario della sua morte, sarà una nuova occasione di distanza che sottolinea, se ce ne fosse ancora bisogno, come tra i due le cose siano cambiate in questo ultimo quarto di secolo. L’immagine dei due nipoti della regina Elisabetta che ridono insieme e si divertono appare ormai sbiadita all’ombra degli attriti che sarebbero maturati dopo i rispettivi matrimoni, e William e Harry si preparerebbero a rendere omaggio alla memoria della madre, morta in un tragico incidente a Parigi il 31 agosto 1997, mantenendosi lontani l’uno dall’altro.

Secondo quanto riferito dal Telegraph, i due figli di Carlo e Diana avrebbero deciso: non condivideranno la giornata dedicata al ricordo della madre e trascorreranno l’atteso anniversario separatamente. Non solo: Harry e Meghan non avrebbero intenzione di tornare “a casa” per l’occasione, e si preparerebbero a ricordare Lady Diana in forma privata nella loro residenza californiana. Secondo la stampa britannica, inoltre, a settembre sarebbe previsto un viaggio del duca di Sussex proprio in patria, ma William e Kate Middleton non avrebbero in mente alcun incontro.











