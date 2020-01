Harry e Meghan, la nuova famiglia reale/ Su Tv8 il film sulla famiglia reale

‘Harry e Meghan, la nuova famiglia reale‘ è un film documentario in onda su Tv8 nella prima serata di sabato 4 gennaio 2020 alle ore 21.30. I protagonisti sono ovviamente i componenti della famiglia reale d’Inghilterra Harry e Meghan Markle, con Harry fratello del principe William, sposato con Kate Middleton ed erede al trono designato. Il documentario analizza aspetti della vita privata e curiosità della coppia in una giornata che Tv8 dedica completamente alla famiglia reale d’Inghilterra.

Harry e Meghan, la nuova famiglia reale: la trama del film

‘Harry e Meghan, la nuova famiglia reale‘ su Tv8 mette in luce l’aspetto più privato e i rapporti che il fratello minore di William ha con la famiglia reale e con le responsabilità che questo comporta. Harry veniva considerato la testa calda della famiglia ma proprio il rapporto con Meghan sembra averlo cambiato profondamente, facendogli mettere la testa a posto. Inoltre Meghan ha rappresentato un elemento di rottura nel rigido protocollo della famiglia reale d’Inghilterra, essendo una donna non legata con l’ambiente della nobiltà britannica e un’attrice americana. Il documentario ha fatto discutere per alcune scene che ritraggono anche momenti privati particolarmente delicati della coppia, compresi alcuni litigi, ma mette in luce anche l’importante cambiamento che ha fatto scrivere alla stampa inglese come la presenza di Meghan sia stata fondamentale per la maturazione di Harry.

