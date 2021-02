Harry Potter e Animali fantastici e dove trovarli/ Cosa collega i due film?

Cosa collega i film Animali fantastici e dove trovarli e Harry Potter? Stasera, 18 febbraio 2021, torna in onda su Canale 5 il primo che ci porta inevitabilmente a parlare anche del secondo. Il film è ispirato all’omonimo libro scritto da J.K.Rowling ed è di fatto un prequel della saga col maghetto, ambientato circa 70 anni prima di quanto accaduto proprio in Harry Potter. Al centro dell’opera troviamo il magizoologo Newt Scamander che viene interpretato dallo straordinario Eddie Redmayne che ha dovuto raccogliere, in un certo senso, la pesantissima eredità di Daniel Radcliffe perché il paragone con il maghetto con gli occhiali tondi diventa praticamente inevitabile.

Animali fantastici e dove trovarli e Harry Potter, cosa li accomuna?

Cosa altro c’è da dire sulle saghe di Animali fantastici e dove trovarli e quella di Harry Potter? La saga con Eddie Redmayne al momento conta solo di due episodi perché il successo è stato decisamente inferiore alle attese, nonostante questo oltre al terzo capitolo si dovrebbero girare altri due film. Il nuovo capitolo sarebbe dovuto uscire a novembre 2020, una decisione rinviata anche per l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Di fatto però ora però la Warner Bros ha deciso di concentrarsi su Dune il remake di Denis Villeneuve del cult del maestro David Lynch. Sicuramente seguiranno notizie interessanti che ci permetteranno di capirne qualcosa in più.



