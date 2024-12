Sonic 2 – Il Film, diretto da Jeff Fowler

Sabato 14 dicembre, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film d’avventura del 2022 intitolato Sonic 2 – Il Film.

La pellicola è il sequel del lungometraggio campione d’incassi Sonic – Il film (2020) ed è diretta anche in questa occasione dal film maker Jeff Fowler.

La colonna sonora è realizzata, così come nel primo capitolo, dal musicista Junkie XL, che ha collaborato anche a progetti come Resident Evil, Kung Fu Panda 2 e Deadpool.

Il protagonista del film Sonic 2 – Il Film, il simpatico riccio blu Sonic, è nato dalla serie di videogame Sonic the Hedgehog prodotta da SEGA ed ha la voce nel doppiaggio italiano di Renato Novara, conosciuto sopratutto per aver doppiato il personaggio di Ted Mosby nella serie tv di successo How I Met Your Mother.

Nel cast ritornano: James Marsden, nei panni dell’agente Tom Wachowski; Tika Sumpter in quelli di sua moglie Maddie; mentre Jim Carrey interpreta nuovamente il cattivissimo Dr. Ivo “Eggman” Robotnik.

La trama di Sonic 2 – Il Film: torna il riccio blu e questa volta non è solo

Sonic 2 – Il Film vede il ritorno del riccio più amato del mondo dei videogame alle prese con una nuova entusiasmante avventura.

Il protagonista ha iniziato a vivere ufficialmente con il suo grande amico Tom e sua moglie Maddie ma, nonostante abbia promesso di abbandonare il pericolo, continua ad uscire ogni notte di nascosto con la speranza di poter aiutare chi ha più bisogno, combinando però solo tanti guai.

Tom cerca di consolare Sonic dichiarandosi sicuro che, prima o poi, il suo amico avrà l’occasione per dimostrare il suo coraggio.

Quel giorno arriva prima di quanto avrebbero potuto immaginare, infatti il Dr. Robotnik è pronto a portare a termine un nuovo terribile piano con l’aiuto di Knuckles, un riccio rosso.

Ad aiutare il protagonista, questa volta, ci sarà anche Tails, una simpatica volpe gialla a due code.

Riuscirà Sonic a fermare il suo nemico anche questa volta, o i suoi poteri non saranno sufficienti per proteggere le persone che ama e l’intero pianeta?