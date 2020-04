Harry Potter, J.K.Rowling ha il Coronavirus?/ Sintomi per la “mamma” del maghetto

J.K. Rowling ha il coronavirus? La “mamma” di Harry Potter, stasera in onda su Italia 1 con I doni della morte parte 1, ha rivelato di aver avuto nelle ultime due settimane i sintomi del Covid-19, ma che non ha la certezza di aver contratto la malattia causa della pandemia globale. Questo perché non ha effettuato il tampone, grazie a un lungo ripreso sembra essersi totalmente ripresa. Ha poi invitato la sua fanbase a guardare un video pubblicato da un medico del Queens Hospital per essere informati su tutto quello che sta accadendo. Ancora una volta un personaggio famoso utilizza i veicoli a disposizione per cercare di fare sensibilizzazione su un problema che purtroppo sta colpendo tutto il mondo e che ha mandato in crisi il nostro paese. Così facendo la certezza è che questo brutto momento passi più in fretta possibile.

Harry Potter, J.K.Rowling ha il Coronavirus? Le sue condizioni

Su Twitter J.K.Rowling ha parlato su Twitter: “Nelle ultime due settimane ho avuto tutti i sintomi del Coronavirus, anche se non è stato testato. Sono completamente guarito e in mio aiuto è arrivata la tecnica”. Questo è riferito al video pubblicato sul medico del Queen Hospital che spiega come provare ad alleviare il dolore respiratorio. Ora la scrittrice “mamma” di Harry Potter sta bene e ha lanciato il nuovissimo sito “Harry Potter at Home” per intrattenere i bambini che sono costretti alla quarantena nelle loro abitazioni. È così che ha incentivato la campagna #IoRestoaCasa che vede coinvolto praticamente tutto il mondo e che risulta essere l’ultima possibilità di uscire da un momento che sta cambiando il nostro approccio alla vita e del quale subiremo a lungo le conseguenze.



