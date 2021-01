Harry Styles e Olivia Wilde stanno insieme?/ Beccati mano nella mano

Harry Styles e Olivia Wilde stanno insieme? Questa è la domanda che si fanno tutti dopo che il gossip è stato lanciato da TMZ. I due infatti sono stati fotografati mentre camminavano mano nella mano ospiti a un matrimonio. Sembra dai loro atteggiamenti che i due stiano veramente insieme anche se non c’è mai stata una conferma ufficiale. Il cantante era stato invitato al matrimonio di Jeffrey Azott, il suo manager, a Montecito in California. Alla cerimonia era presente un ristrettissimo numero di persone, appena sedici, anche per le norme legate al contenimento dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Sicuramente averlo visto al fianco di una donna così bella e ambita ha fatto sorridere il pubblico che lo segue sempre con grande interesse.

Harry Styles e Olivia Wilde stanno insieme? L’attrice ha chiuso col passato

Se davvero Olivia Wilde ha iniziato a frequentare Harry Styles vuol dire che ha chiuso definitivamente col suo passato. Da poco l’attrice aveva chiuso la storia d’amore col collega Jason Sudeikis che era durata sette anni e che aveva portato alla nascita di Otis e Daisy Josephine i loro due figli. Sicuramente i due formerebbero una bella coppia dalla quale ci auguriamo possa arrivare quanto prima l’ufficialità. Senza dimenticare che tra i due va segnalata una marcata differenza di età con Olivia che ha dieci anni più di Harry. La Wilde è nata il 10 marzo del 1984 e presto dunque compirà 37 anni, mentre dall’altra parte Style compirà 27 anni il prossimo 1° febbraio.



