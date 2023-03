Harry Styles ed Emily Ratajkowski stanno insieme?/ Il video del bacio lo conferma

Emily Ratajkowski e Harry Styles flirt in corso? Ecco cosa è successo

Emily Ratajkowski è tornata al centro del gossip a causa di un presunto flirt con Harry Styles, ex membro dei One Direction. I fan della modella erano rimasti che, fino a San Valentino, faceva coppia fissa con Eric Andre; eppure un video dimostrerebbe che la storia con lui è già finita.

La clip video, diffusa anche dai giornali scandalistici esteri, mostra Emily Ratajkowski e Harry Styles mentre si scambiano baci ed effusione in Giappone. Alcuni testimoni hanno confermato che tra i due ci fossero atteggiamenti intimi che non lascerebbero spazio all’interpretazione. Dunque, sembra che l’ex membro della nota boyband abbia detto addio all’attrice e regista Olivia Wild e abbia iniziato una relazione con la modella. I diretti interessati non hanno commentato il gossip, ma non sembra che si siano nascosti allo sguardo attento dei paparazzi.

Emily Ratajkowski accusa Robin Thicke di molestie

Emily Ratajkowski ha dichiarato di essere stata molestata dal cantante Robin Thicke, durante le riprese per il video del brano di successo Blurred Lines. La modella ha raccontato il grave episodio nel suo libro autobiografico My body, in cui ha svelato: “Dal nulla, ho sentito la freddezza e delle mani di uno sconosciuto che stringevano i miei seni da dietro. Mi sono allontanata istintivamente, guardando Robin Thicke”.

La regista del video, Diane Martel, ha confermato la versione di Emily Ratajkowski: “Ricordo quel momento. Quando ho visto quanto stava succedendo, mi sono messa a urlare “Cosa stai facendo? Basta così, le riprese sono finite”. Il cantante sarebbe stato sotto l’effetto di alcol e, resosi conto del suo comportamento, si sarebbe poi scusato con la modella.

