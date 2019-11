Hasnaa Machaar/ Dal golden ticket alla finale? (Bake Off Italia)

Hasnaa Machaar è arrivata alla puntata di “Bake Off” del 15 novembre, la semifinale, con altri quattro concorrenti. I tre giudici annunciano all’inizio della puntata di avere tre golden ticket con i quali è possibile accedere direttamente alla semifinale del programma. “Questi golden ticket sono importantissimi perché vi traghettano direttamente alla semifinale!” annuncia Benedetta Parodi all’inizio della puntata. Damiano mostra la sua torta, intitolata “aurora boreale“, una torta con la glassa a specchio multicolor e tutti gli aspiranti pasticceri sono piacevolmente stupiti. Clelia avvisa di non creare troppi strati di zucchero se si vuole evitare un effetto troppo zuccheroso. Hasnaa prepara una torta con frolla di mandorle, gelée di mango e lamponi, il croccante, la crema al formaggio e il pan di Spagna. Lo chef Knam subito si mostra preoccupato per Hasnaa “il mio dubbio è che non riesci a fare in tempo con tutta questa preparazione“, ma la ragazza non si perde d’animo, è convinta di farcela e si sente una vera e propria “macchina da guerra“. Presenta la sua torta ai giudici. “Sulla bellezza di questa torta non c’è niente da dire“, giudica positivamente Clelia, a differenza di Damiano, più duro nella critica “Per me hai fatto tanto tanto tanto, ma forse troppo! Per me la torta è scomposta“. Anche Knam non è entusiasta del dolce di Hasnaa e critica l’uso della mousse e del croccante. Alla fine il golden ticket va a Riccardo e Hasnaa dovrà fare con gli altri la prova tecnica che questa volta viene decisa da Knam. Dovranno fare la torta al caffè, senza seguire la ricetta, ma imitando le mosse di Knam che prepara la torta alle spalle. La torta di Hasnaa Machaar non è bella da vedere ma è buona secondo Damiano. Anche Knam dice che è un peccato che si sia sfaldata.

Hasnaa Machaar, prossimo passo: la semifinale!

La sua preparazione arriva seconda in classifica e quindi Hasnaa Machaar dovrà cucinare ancora se vuole ottenere il terzo e ultimo golden ticket per accedere subito alla semifinale. Intanto Clelia annuncia quale sarà la terza prova. Si tratterà di una prova molto diversa dal solito e Hasnaa, Antonio e Martina, gli unici tre a non aver vinto un golden ticket, dovranno riprodurre la metà mancante di una torta nei gusti e nei colori e specialmente nei sapori. Quindi, come avvisa Damiano, non sarà certo una prova facile. Ogni concorrente ha una torta diversa da preparare. Hasnaa ha la più facile. Ma subito la prova le risulta complicata, non riesce a distinguere i sapori e gli aromi, va in difficoltà e Riccardo cerca di aiutarla dispensandole consigli. La torta a metà di Hasnaa secondo i giudici ha un errore, cioè ha usato il latte condensato anziché il cioccolato bianco. In ogni caso Hasnaa vince il terzo e ultimo golden ticket e va direttamente in semifinale. Inizia a piangere per la commozione ed è davvero felice di questo risultato, dato che proprio non se lo aspettava. Hasnaa va d’accordo con i concorrenti, ma rimane una certa rivalità con Martina. Le si punzecchiano all’inizio della prima prova, dato che Martina presta il suo forno ad Hasnaa, ma poi accusa il fatto di non aver ricevuto alcun favore in cambio. Alla fine della terza prova, quando Hasnaa riceve il terzo golden ticket, Rong fa una critica dicendo che la torta di Hasnaa non è affatto identica a quella di Clelia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA