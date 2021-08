Hawaii Five-0 10/ Anticipazioni episodio oggi, 9 agosto: che fine ha fatto Siobhan?

Hawaii Five-0 10, anticipazioni episodio oggi, 9 agosto

Lo scambio è il titolo del nuovo episodio di Hawaii Five-0 10. La serie tv torna finalmente in onda dopo la lunga pausa dovuta alle Olimpiadi che sono terminate proprio ieri. Questo significa che il prime time del lunedì sarà nuovamente impegnato con le serie tv e, in particolare, con Hawaii Five-0 10 che tornerà in onda alle 21.20 circa e ci ritroveremo ancora a cercare di capire cosa ne sarà di Danny. L’uomo non più se stesso e continua a pensare che l’incidente e la morte del passeggero sia colpa sua ma lo sa bene che non avrebbe potuto far niente per salvare la vita di Joanna. Danny pensava di poter contare sui suoi amici durante questo periodo e sfortunatamente non potrà più fidarsi di Adam che ha sorpreso tutti quando ha improvvisamente lasciato tutto. A quel punto per lui sarà tutto un po’ più complicato perché niente è come lo aveva lasciato, cosa succederà e come riprenderà in mano tutto?

Hawaii Five-0 10, Siobhan è sparita nel nulla, per opera di chi?

Prende il via da qui la corsa di Hawaii Five-o 10 che continuerà fino alla fine di questa stagione, come di consueto, e quindi a settembre. La squadra sospettava che Adam stesse tramando qualcosa e che potrebbe essere sceso a compromessi per lavoro. Dall’altro lato, Siobhan (Nia Holloway), la nipote di Lou, scompare dell’accademia di polizia mentre stava frequentando Endo, un suo collega, figlioccio di Kenji, infiltrato della Yakuza. Forse la sparizione della donna e il “ruolo” di Kenji è legato? A peggiorare le cose è il fatto che lei ha sentito Endo parlare di cose compromettenti, ma di cosa di preciso? Forse lui l’ha fatta sparire?

