Hawaii Five 0 9/ Anticipazioni 14 giugno: Danny ritornerà con l’ex moglie?

Pubblicità

HAWAII FIVE 0 9, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 14 giugno 2020, andrà in onda un nuovo episodio di Hawaii Five 0 9 in prima Tv assoluta su Rai 2. Sarà il 15°, dal titolo “L’uragano“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Filippa (Shawn Mokuahi Garnett) chiama il batterista perché in ritardo per lo spettacolo serale. Mentre i due si trovano al telefono, qualcuno uccide Luka (Hale Mawae). La squadra inizia ad indagare e sulle prime si pensa ad una rapina, visto che l’assassino è fuggito con il furgone e il portafogli della vittima. Dato che le pugnalate sono nove in tutto, McGarrett (Alex O’Loughlin) sospetta che ci sia un movente personale dietro al delitto. L’unico indizio però riguarda un capello lungo e biondo, trovato sulla camicia di Luka. Tani (Meaghan Rath) scopre invece che Luka arrotondava le entrate come terapeuta e che ha destinato un forte quantitativo di soldi ad una studentessa di 15 anni, Annie Kehr (Maddie Nichols). Il mistero si infittisce quando la ragazza scompare e prende un volo per Honolulu.

Una volta catturata, Annie rivela alla squadra di aver visto Luka la sera dell’omicidio e anche che la vittima era gay. Le mandava dei soldi per salvarle la vita, in quanto anche lei parte della comunità Lgbt. McGarrett inizia ad indagare sui genitori, visto che hanno mentito sul fatto che conoscevano Luka. La pista si sposta poi verso un ex detenuto, un certo Connor Russell (Riley Baron). Quando Jerry (Jorge Garcia) decide di prelevare il pc del sospettato, salta in aria a causa di una bomba a basso raggio. Si scopre poi che Russell potrebbe aver deciso di attaccare la città: McGarrett decide di parlare con Roger Barton (Graham Beckel), che lo ha conosciuto in carcere.

Pubblicità

Russell diffonde un video in cui dichiara di essere neonazista e pronto ad attaccare più punti in città. Poi uccide un agente che si è imbattuto per caso nel suo quartier generale. Jerry invece intuisce che Russell ha un complice e McGarrett associa il fatto a Barton. Mentre McGarrett picchia il detenuto, Tani e Adam (Ian Anthony Dale) vengono attirati in una trappola. Russell ha nascosto il conducente di un furgone all’interno di quello di Luka, poi ha rubato il suo mezzo. Con un nuovo video, Russell annuncia di voler far saltare in aria cinque punti diversi delle Hawaii. McGarrett però lo localizza poco prima che possa attivare il detonatore e far saltare in aria un intero campus. A fine caso, Grover (Chi McBride) racconta un episodio del passato a McGarrett: diversi anni prima si è fermato in una tavola calda di una zona rurale per mangiare qualcosa. Due avventori lo hanno preso di mira con sguardi di fuoco e poi hanno aggredito una coppia di colore.

Pubblicità

HAWAII FIVE 0 9, ANTICIPAZIONI DEL 14 GIUGNO 2020

EPISODIO 15, “L’URAGANO” – L’uragano si abbatte sulla città e obbliga la maggior parte della squadra a rimanere all’interno del Palazzo. Nei locali si trova anche un boss della droga, testimone di Stato e bersaglio di un assassino. Prima però Rachel e Danny parlano della possibilità di riprendere le redini del loro matrimonio. La donna ha lasciato il suo secondo marito e la fidanzata di Danny non si fa vedere da diverso tempo. Durante l’uragano, Jerry rivela di vivere nel seminterrato e inizia a cercare l’identità del sicario pronto ad uccidere El Diablo. Quando il prigioniero viene ferito, Jerry si occupa del taglio e Grover deve sfruttare la sua abilità nel parlare per mantenerlo sveglio. Nel frattempo, Tani inizia ad affrontare un criminale dietro l’altro, arrivati armati ed eliminati in tempo record.



© RIPRODUZIONE RISERVATA