Hawaii Five 0 9/ Anticipazioni 21 giugno: Junior nei guai con l’ex fidanzata

HAWAII FIVE 0 9, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, domenica 21 giugno 2020, andrà in onda un nuovo episodio di Hawaii Five 0 9 in prima Tv assoluta. Sarà il 16°, dal titolo “Sirene“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Alejandro Vega (Raoul Max Trujillo), un pericoloso criminale conosciuto come El Diablo, viene arrestato dall’FBI mentre si trova in una tavola calda. Intanto, la città viene colpita dall’uragano e Danny (Scott Caan) riceve la visita di Rachel (Claire van der Boom), che si trasferirà per un po’ da lui perchè è stata evacuata dal suo appartamento. Grover (Chi McBride) e il resto della squadra invece aiutano Jerry (Jorge Garcia) a portare le sue cose dal bunker nei sotterranei agli uffici al piano di sopra. McGarrett (Alex O’Loughlin) informa poi la squadra che la Polizia ha bisogno di aiuto e che invierà gli agenti in supporto. Poco dopo, l’agente speciale Sam Collins (Ted McGinley) lo avvisa che El Diablo dovrà essere trasferito nel quartier generale della Five 0, anche se il Dipartimento si sta preparando a raccogliere un centinaio di civili. Nel frattempo, Tani (Meaghan Rath) viene presa in ostaggio da una coppia, mentre Danny e Rachel si immergono nei ricordi legati all’inizio della loro storia. Al Quartier Generale, qualcuno fa saltare i sistemi informatici e McGarrett teme che sia un attacco dei complici di El Diablo. Jerry infatti trova i cavi tagliati e il vice sceriffo gravemente ferito: qualcuno gli ha rubato la pistola. Mentre Junior (Beulah Koale) vaga nella tormenta, Tani scopre che la coppia che l’ha rapita ha una figlia e cerca di capire che cosa sta succedendo. Messo sotto pressione, Collins confessa alla squadra che El Diablo ha accettato di testimoniare contro i suoi nemici.

Quindi chi ha preso di mira il Quartier Generale non è un suo complice, ma sta cercando di ucciderlo. In quel momento, uno dei criminali introduce un tubo collegato allo scappamento dell’auto nei condotti d’aria, in modo che El Diablo muoia soffocato. McGarrett riesce a salvarlo appena in tempo, mentre Grover cerca di mantenere sveglio il vice sceriffo raccontandogli alcuni aneddoti, in attesa dei soccorsi. Dopo essersi liberata, Tani riesce a convincere la donna ad aiutarla, in modo che possa fare allontanare lei e la figlia dal marito violento. Anche se la donna cerca di raggirarla, Tani alla fine prende il controllo della situazione. Poco dopo però scopre che la casa è un covo per lo spaccio di droga e che alcuni criminali sono venuti a prendere il deposito di soldi. Intanto, Collins viene ferito ad una spalla e McGarrett deve vedersela con i sicari, mentre Tani spara ad un gruppo di spacciatori. Al mattino, El Diablo è stato catturato prima che potesse fuggire e Junior è riuscito ad aiutare Tani. Danny e Rachel invece si svegliano abbracciati e l’imbarazzo è alle stelle.

HAWAII FIVE 0 9 ANTICIPAZIONI DEL 21 GIUGNO 2020

EPISODIO 16, “SIRENE” – La squadra indaga sulla morte di Gwendoline Baker, una donna che ha perso la vita durante un’escursione in un campo di sirene per ricchi. Le donne che attraversano il parco infatti devono dare 10 mila dollari per acquistare delle pinne da sirena fatte nei minimi dettagli. La vittima era stata inoltre presa di mira da alcuni clienti, per via dei debiti contratti con la sua azienda. Qualcuno aveva vandalizzato la sua auto scrivendole la parola ‘Muori’. L’analisi del cadavere rivela poi che la donna è stata uccisa con un veleno per topi che l’ha fatta sanguinare fino alla morte. La squadra decide di non concentrarsi sul marito, poichè si trovava via da due giorni prima che la vittima morisse. Intanto, Junior si ritrova diviso fra la famiglia e i sentimenti che nutre ancora per l’ex fidanzata, dopo aver scoperto che ha un nuovo amore. La situazione si complica quando realizza che si tratta del padre di suo figlio e che è uno dei colpevoli di una rapina in banca finita con un omicidio.



