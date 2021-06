Hawaii Five-O 10, anticipazioni episodio oggi, 7 giugno

L’uomo misterioso, questo è il titolo dell’episodio di Hawaii Five-O 10 che andrà in onda oggi su Rai2 riprendendo la corsa interrotta ormai qualche mese fa. L’appuntamento è con l’episodio numero 8 in cui i nostri protagonisti si trovano alle prese con il Ringraziamento. Ci sarebbe stato un grande raduno da McGarrett ma le cose sono cambiate dopo che sua madre è scomparsa di recente ma ha comunque scelto di non lasciarsi andare perché voleva che questa vacanza fosse un bene per tutti loro, ma poi è arrivato l’imprevisto. Il suo amico e collega Danny aveva bisogno di un posto dove stare e così si è autoinvitato da McGarrett e ora vuole la stanza di Junior che può sempre dormire sul divano anche se il divano è di Eddie.

Chi ha ucciso George Parks?

Il nuovo episodio di Hawaii Five-O 10 prende il via da qui ma non manca il caso del giorno e, in particolare, i ragazzi sono arrivati ​​sulla scena di un omicidio e la vittima era George Parks. L’uomo dava costantemente feste a casa sua per una raccolta di fondi o l’altra e questo significava che metà dell’isola sapeva dei suoi oggetti di valore e non solo, quindi chi lo ha ucciso e perché? George è stato ucciso perché è tornato a casa presto solo per rimanere coinvolto nella rapina in casa sua. I ladri avevano rubato il suo albero di Koa conosciuto come “Hawaiian Gold” perché era molto prezioso e valeva almeno un milione. Proprio per l’albero è stato ucciso e gli agenti si trovano ad indagare su chiunque potesse sapere che George doveva essere fuori città e il posto migliore per iniziare era con la sua famiglia, i suoi tre figli, incluso quello che ha chiamato la notte in cui è stato assassinato. Chi lo ha ucciso?

