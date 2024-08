Endless Love anticipazioni turche sulle prossime puntate: Emir pronto ad uccidere la figlia di Nihan, Deniz?

Si entra sempre di più nel vivo nelle trame della dizi turca con protagonista l’amore oscure e tormentato tra Nihan e Kemal e sulle prossime puntate di Endless Love anticipazioni turche svelano che continueranno i colpi bassi di Emir a Nihan e Kemal. Andando con ordine Nihan deciderà di rivelare a Kemal che è lui il vero padre della piccola Deniz e ciò manderà su tutte le furie Emir che arriverà a compiere un gesto estremo: minacciare di gettare da un dirupo la piccola Deniz.

Nel dettaglio le anticipazioni Endless Love direttamente dalla Turchia svelano grazie alle cimici installate da Asu, Emir scoprirà che Nihan darà un appuntamento a Kemal per parlare di una cosa importante e capirà subito di cosa si tratta. A questo punto metterà in atto il suo diabolico piano. Emir vestirà Deniz di tutto punto e la porterà con sé a fare un giro in automobile, quando Nihan si accorgerà che Deniz non è in casa, telefonerà a Emir per chiedergli se l’ha portata via con sé. Emir inviterà Nihan a raggiungerlo in un posto speciale e sarà così costretta a rimandare l’incontro con Kemal e raggiungere il marito.

Anticipazioni Endless Love prossime puntate: Nihan rivelerà a Kemal che è il padre di Deniz?

Le anticipazioni turche su Endless Love svelano che gli eventi immediatamente precipiteranno, Emir agiterà nell’aria la carrozzina con dentro la piccola e chiederà a Nihan perché ha fissato un incontro con Kemal, cosa aveva intenzione di dirgli? La donna disperata ed esausta gli dirà la verità: gli avrebbe detto che è lui il padre di Deniz. A questo punto Emir getta nel vuoto la carrozzina facendola cadere in un dirupo e dopo averla fatta disperare, Emir dirà alla moglie che nel passeggino c’era solo una bambola. Nihan potrà così riabbracciare Deniz, da sempre al sicuro con Tufan Kaner. Tutto ciò, però, farà in modo che Nihan non riveli la verità, Kemal scoprirà che Deniz è sua figlia? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni e guardare i nuovi episodi L’appuntamento con le prossime puntate di Endless Love è dal lunedì al venerdì sempre a partire dalle 14.10 circa su Canale5 ed il venerdì in prima serata (dalle 21.30 circa). La soap a partire da sabato 7 settembre andrà in onda anche nel weekend sempre al consueto orario.