Heather Crane, Savanna, Jenna e Francesco, ex moglie e figli Chico Forti/ “Per noi..”

Mentre il mondo torna a parlare di Chico Forti dopo l’annuncio di Luigi Di Maio del suo ritorno in Italia, i riflettori si riaccendono anche sulla sua famiglia, protagonista con lui del suo calvario. Quando la vita di Chico Forti cambiò irrimediabilmente, al suo fianco c’era la moglie Heather Crane. Si tratta di una bellissima modella californiana, Miss America nel 1990. Dal loro amore sono nati dopo pochi anni tre figli: Savanna Sky, Jenna Blue e l’ultimogenito Francesco Luce. Quest’ultimo è nato proprio nel periodo in cui Chico venne condannato e incarcerato. Anche per Heather Crane la vita ha preso una piega ben diversa dopo le accuse cadute sul marito, tant’è che fu proprio lei, in una sua versione dei fatti, a svelare un dettaglio poi diventato tra i principali indizi a sfavore di Chico.

Chico Forti e il rapporto con i figli: mai smesso di combattere per lui

Heather inizialmente venne anche sospettata di coinvolgimento ma poi fu scagionata perché si trovava a casa con i figli. Oggi la donna vive alle Hawaii e si è rifatta una vita. Nel corso dei lunghi anni di detenzione di Chico Forti, i suoi figli sono rimasti sempre al suo fianco. Anche loro sono ormai cresciuti. Uno dei ragazzi, proprio qualche tempo fa, è stato protagonista di un servizio delle Iene dedicato a Chico Forti. In quell’occasione ha dichiarato: “Mi ha sempre fatto credere che sarebbe stato lì per sempre… Non ha mai avuto senso per me. Anche oggi non ha alcun senso”. Sia l’ex moglie che i figli in questi anni non hanno mai smesso di combattere per fare giustizia sulla vicenda di Forti.



