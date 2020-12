Heather Parisi: “Vaccino covid? Io e la mia famiglia non lo faremo”/ “Se il prezzo..”

Heather Parisi dice no al vaccino contro il covid. La showgirl che vive a Hong Kong con il marito Umberto Maria Anzolin e i figli Elizabeth e Dylan, su Instagram, spiega perchè lei e la sua famiglia non si vaccineranno. La Parisi spiega che “in Cina, al momento, sono state vaccinate 1 milione di persone su 1.4 miliardi!”. La showgirl aggiunge che il piano sanitario prevede la vaccinazione di 50 milioni di persone e aggiunge che, d’accordo con il marito, ha deciso di non sottoporsi ad un vaccino sperimentale. A Hong Kong, il vaccino, dovrebbe essere disponibile a gennaio, ma la Parisi avrebbe già preso una decisione in merito. “Io e la mia famiglia non faremo il vaccino perchè è fuor di dubbio che si tratta di un vaccino sperimentale di cui non si hanno avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo”, scrive la Parisi.

HEATHER PARISI: “SONO PER LA LIBERTA’ VACCINALE”

Heather Parisi difende il proprio diritto di poter scegliere se vaccinarsi o meno contro il covid spiegando di non volersi sottoporre al vaccino covid. “Io sono per la libertà vaccinale” – scrive a corredo di una foto in cui è insieme al marito. Poi, prevedendo le critiche che potrebbe ricevere per tale scelta, aggiunge: “Sono perfettamente consapevole che per questa scelta in Italia (non a Hong Kong) sarò derisa, attaccata, emarginata e che molti, in assoluta malafede, mi definiranno novax. Purtroppo, nella società di oggi, la libertà e la tolleranza hanno ceduto il posto alla prevaricazione e alla violenza”, aggiunge la Parisi che conclude il post restando ferma sulla propria posizione. “Ma se questo è il prezzo da pagare per difendere l’ennesima violazione di un diritto inviolabile, lo faccio senza esitazione“, conclude.





