Heather Parisi vs Luca Telese “Vaccino? Io alla gogna”/ Lui “Trafitto dal vittimismo”

Stavolta lo scontro non corre sui social o in tv, ma sulla carta stampata. Ci riferiamo a quello tra Heather Parisi e Luca Telese. La showgirl infatti ha scritto una lettera aperta sul quotidiano “La Verità” per replicare al giornalista che l’aveva attaccata per la sua presa di posizione contro il vaccino anti Covid. Il giornalista, che pure le riconosce il merito di non voler essere sempre politicamente corretta, d’altra parte le ha riservato delle stoccate. Ma andiamo con ordine. Tutto nasce dal fatto che Luca Telese ha detto «che o si crede al servizio sanitario sia sulle cure sperimentali che sui vaccini (para) sperimentali, o non ci si crede per nessuno dei due». La showgirl, allora, ha voluto difendere le sue ragioni, ma anche rispondergli direttamente, anche con furbizia.

«Non voglio rispondere alla sua provocazione sul fatto che non ho diritto a farmi curare dagli ospedali italiani». Poi però lo fa: «Sono cittadina di Hong Kong (mentre non sono cittadina italiana) dove vivo da dieci anni e le autorità di qui hanno sicuramente abdicato su molti diritti civili ultimamente, ma non hanno mai sollevato alcun dubbio o reticenza sulla volontà di assicurare trattamento sanitario a ogni cittadino, indipendentemente da come la pensa sui vaccini». Quindi, l’altra frecciata a Luca Telese: «Come vede, a volte, la difesa dei diritti inviolabili del cittadino la trovi dove meno te l’aspetti».

LUCA TELESE REPLICA A HEATHER PARISI “VITTIMISMO”

La replica di Luca Telese ad Heather Parisi arriva sulle stesse pagine del quotidiano “La Verità”. «La nuova veste della Parisi, una volta appese le scarpette da ballo al chiodo, è quella della polemista che si diverte ad andare in battaglia e a contemplare l’eco delle sue staffilate», scrive nella stessa pagina del quotidiano in cui compare la lettera di Heather Parisi. Il giornalista spiega poi che aveva provato «moderatamente» a criticare alcune idee della showgirl che gli «sembravano contraddittorie». Ciò senza sapere che si sarebbe «trovato effigiato in un editoriale tanto caustico quanto documentato e inseguito in rete dalle invettive dei fan». Ripescando la dichiarazione di Heather Parisi sul «ricatto morale» con cui si vorrebbero convincere gli indici e in riferimento a quella sulla superiorità morale di una parte della società che si sente legittimata a decidere qual è il bene comune da conseguire anche con l’uso della forza, Luca Telese risponde con ironia: «Heather contro la pretesa “superiorità morale” virologica. È fantastica, lo so. Super fantastica». Invece in merito alla lettera aperta: «Mi ha letteralmente trafitto con un abilissimo uso del vittimismo».



