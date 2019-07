Heidi Klum e Tom Kaulitz dei Tokio Hotel si sono sposati/ Nozze in gran segreto ma…

Signori e signore non vi lanciate subito in messaggi di auguri e in complimenti perché è vero che Heidi Klum e Tom Kaulitz si sono sposati ma è vero anche che non lo hanno fatto in questi giorni e nemmeno in questo caldo mese di luglio tanto amato dalle spose. Secondo le ultime rivelazioni la bella modella e il chitarrista dei Tokio Hotel si sono detti sì addirittura nel mese di febbraio ma la notizia sarebbe venuta a galla solo nelle ultime ore proprio per volere della coppia insieme ormai da inizi 2018. A quanto pare i 17 anni di differenza non hanno fermato la modella che con Kaulitz ha detto sì per la sua terza volta senza perdere mai il suo interesse per il matrimonio e per l’amore, nonostante le polemiche e le critiche ai danni della bella biondina. Rimane il fatto che chi si aspettava una bella cerimonia estiva con tanto di star e di invitati vip, si è sbagliato e di grosso visto che Heidi Klum e Tom Kaulitz hanno preferito puntare sull’effetto sorpresa sposandosi a soli due mesi dall’annuncio del fidanzamento ufficiale dello scorso Natale.

DAL FIDANZAMENTO AL MATRIMONIO IN POCHI MESI

La notizia del matrimonio è stata diffusa dal sito TMZ qualche ora fa ma i diretti interessati non hanno ancora né confermato e né smentito la notizia rifiutandosi di rilasciare dichiarazioni. Quello che è certo è che la loro storia è andata avanti in fretta visto che si sono conosciuti, almeno secondo fonti ufficiali, all’inizio del 2018, alla fine dell’anno erano già fidanzati ufficialmente e due mesi dopo si sono sposati. La modella in passato è stata già legata all’attore Ric Pipino, dal 1997 per cinque anni, e poi al cantante Seal da cui ha avuto tre figli: Lou, Henry e Johan. La figlia maggiore, invece, è figlia di Flavio Briatore. Anche per Tom Kaulitz si tratta del secondo sì dopo quello a Ria Sommerferld.

