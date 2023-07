“Heil Zelensky”, il video di propaganda pro Russia/ Ucraini rappresentati come nazisti

In Germania è divenuto virale nelle ultime ore un video di propaganda russa che di fatto considera gli ucraini dei nazisti. Il filmato in questione, come spiega LaPresse, è ambientato in un villaggio fittizio ed ha come protagonisti i soldati della Bundeswehr mentre suonano il campanello ad una piccola abitazione dove si trova una famiglia che guarda la tv. Il comandante e i soldati iniziano a requisire degli oggetti presenti per conto del governo federale, spiegando che l’intera proprietà è “un aiuto per il signor Zelensky”, mentre in tv viene trasmesso un comizio di un finto cancelliere tedesco dal nome di Olaf Scholz (lo stesso di quello reale), in cui si afferma che la Germania continuerà a sostenere l’Ucraina.

A quel punto la comandante appende una foto del presidente ucraino al muro per poi salutarla dicendo “Heil Zelensky!“, chiaro riferimento al saluto nazista. A fine video appare quindi una scritta in cui si legge: “La tua casa è nella Nato? Accetta la Nato in casa tua”, venendo poi forniti una serie di dati, ovvero, dall’inizio del 2022, da quando cioè è stata invasa l’Ucraina, più di 22 miliardi di euro “sono affluiti dal bilancio tedesco all’Ucraina”, cosa che comunque non corrisponde al vero.

HEIL ZELENSKY, VIDEO PROPAGANDA PRO RUSSIA: IL RIFERIMENTO AI LEOPARD

Di fatto si tratta di un filmato non soltanto contro Kiev ma anche contro il governo tedesco, visto che si sostiene che Berlino starebbe prendendo risorse dalla popolazione per sostenere l’Ucraina. C’è anche un riferimento ai famosi carri armati Leopard tenendo conto che si vede la comandante sequestrare un peluche di un leopardo dalle mani di un bimbo.

Il video è stato pubblicato mercoledì scorso ed è stato visionato già da migliaia di persone, divenendo virale sugli account social tedeschi. A pubblicarlo per primo è stata una pagina russa di un social, così come spiega Zdf, che ha altresì riconosciuto gli attori presenti nel video tramite uno strumento di riconoscimento facciale, scoprendo che arrivano tutti dalla Russia.

