Per un po’ Helena Prestes e Javier Martinez sono stati distanti al Grande Fratello, lei nelle scorse settimane gli ha confessato i suoi sentimenti ma è rimasta delusa per il fatto che lui non prova le stesse cose. Vederlo flirtare con Chiara Cainelli l’ha ferita, a causa della gelosia che ha provato sono nate non poche tensioni nel loro rapporto ma negli ultimi giorni si sono riavvicinati. Molti gieffini sono apparsi perplessi a causa della loro vicinanza, soprattutto Zeudi Di Palma.

Tra la gieffina e la modella brasiliana è nata una speciale amicizia al Grande Fratello, più volte si sono lasciate andare a coccole e tenerezze e durante un momento di intimità si sono scambiate anche un bacio. Helena Prestes nelle scorse ore durante un loro confronto ha rivelato che spesso immagina come sarebbe avere una vita insieme fuori, però ha ammesso che al momento non è pronta per una relazione. Durante una chiacchierata con Shaila Gatta l’ex Miss Italia ha detto che si sente presa in giro, ha messo in dubbio la sincerità di Helena Prestes dicendo che potrebbe essere sempre stata interessata a Javier.

Zeudi Di Palma pensa che Helena Prestes non sia stata rispettosa e onesta nei suoi confronti, anche Shaila Gatta è apparsa perplessa e ha insinuato che il bacio che c’è stato tra le due gieffine non sia stato sincero. Si è chiesta come abbia fatto a baciare l’ex Miss Italia sotto le coperte se in realtà è interessata a Martinez. A detta sua lei non ce la farebbe però pensa che siano modi di vivere. La ballerina le ha poi detto che al posto suo anche lei sarebbe confusa a causa del comportamento della modella brasiliana.

Al Grande Fratello Shaila Gatta ha quindi criticato il comportamento di Helena Prestes, in molti però ci hanno tenuto a precisare che solo qualche settimana fa anche lei si è comportata nello stesso modo. Nelle scorse ore infatti sono emersi dei video sul web che ‘sbugiardano’ l’ex velina, uno di questi la ritrae al Gran Hermano mentre cofessava che non provava nulla quando baciava Javier e che in quei momenti pensava a Lorenzo.