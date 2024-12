Helena Prestes si riavvicina a Javier, Zeudi Di Palma esplode

Non si placano i dubbi di Zeudi Di Palma in merito al suo rapporto con Helena Prestes, la concorrente alla quale nella Casa del Grande Fratello l’ex Miss Italia si è avvicinata di più e non solamente per un’amicizia. Secondo Zeudi, la modella brasiliana non sarebbe stata però completamente trasparente nei suoi confronti: un cambiamento che l’ex Miss Italia ha notato soprattutto dopo che Helena si è avvicinata a Javier Martinez. Secondo Zeudi, infatti, Helena Prestes potrebbe averla usata per ottenere maggiore visibilità all’interno delle dinamiche del gioco.

L’ex Miss Italia ci sarebbe rimasta male in particolare modo perché Helena non le avrebbe parlato del suo riavvicinamento con Javier, lasciando che lo scoprisse da sola. Un comportamento che ha portato Zeudi a pensare di non aver avere più nulla a che fare con la modella brasiliana, spigando che per lei la storia è chiusa.

Il confronto tra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes

Zeudi Di Palma ed Helena Prestes si sono confrontate faccia a faccia. “Io e te non parliamo, né del futuro, né di qua. Io ti sento, so che sei gentile, generosa, empatica, ma non capisco se tu sia sincera con me” ha dichiarato l’ex Miss Italia. Helena ha replicato: “Io mi sono avvicinata, poi le cose nascono con calma. Ti vedo infelice”. Lei ha invece specificato: “Questa cosa non mi rende infelice ma mi provoca dubbi e incomprensioni, mi chiedo chi sia tu per me”.

“Quando stiamo abbracciate immagino noi due fuori, come sarebbe viaggiare, stare insieme a casa mia. Ma io non sono pronta per avere un rapporto con un’altra persona” ha replicato Helena in lacrime, e Zeudi ha confermato: “Qua nessuno è pronto, neanche io”, spiegando ad Helena di voler mantenere un rapporto buono e soprattutto di amicizia con lei, nonostante l’avvicinamento avuto nelle scorse settimane.

