Helena Prestes contro Jessica Morlacchi al Grande Fratello 2024: scoppia la lite fuori onda

Scoppia la lite in diretta al Grande Fratello 2024 e in un momento di fuori onda tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi. L’incontro tra Yulia Bruschi e il suo fidanzato Simone solleva i commenti di Jessica e il suo modo di fare scatena il fastidio della brasiliana, che non le manda a dire. È per questo che arriva ad accusare la Morlacchi di essere ben poco sincera, anzi, si essersi ormai creata un vero e proprio personaggio. “Sei finta e televisiva!”, tuona infatti contro la cantante.

“Stai sempre a fare il tuo show, ha ragione lei (Yulia, ndr)!”, continua Helena contro Jessica, lanciandole poi la stoccata finale: “Perché non vai a condurre con Alfonso?” Jessica non si lascia intimidire e, anzi, risponde a tono, vincendo, secondo web, conduttore e opinionisti, il duello verbale con la rivale: “Ma magari mi chiama Alfonso! Tu pensi che non ci andrei? Ci ho pure pensato!” Alle accuse di essere falsa e televisiva, Jessica Morlacchi ha quindi risposto: “Io faccio tv da quando ho 13 anni, quindi sì, sono televisiva!” Parole che hanno ottenuto il plauso in studio da parte di Rebecca Staffelli e lo stesso Alfonso Signorini.