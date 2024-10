Yulia Bruschi incontra il fidanzato Simone al Grande Fratello 2024: l’atteso faccia a faccia

Uno dei momenti più attesi di questa prima parte del Grande Fratello 2024 è il confronto tra Yulia Bruschi e l’ormai famoso fidanzato. Nella puntata del 21 ottobre scopriamo che l’uomo si chiama Simone ed è arrivato nella Casa con la volontà di ottenere un faccia a faccia con la gieffina. Prima dell’incontro, racconta però com’è nata la loro storia d’amore: “Stiamo insieme da sei mesi. Ci siamo conosciuti ad una cena. Abbiamo convissuto, ci siamo anche presentati i rispettivi genitori. Io ho un figlio di 13 anni e lei conosce anche mio figlio.” Così ha aggiunto: “Come sto ora? A me piace che le cose mi vengano dette in faccia, quindi vorrei mi dicesse oggi le cose che ha detto lunedì scorso. Ha avuto tanto coraggio in questo mese, non credo gli mancherà ora.”

Yulia è gelata nel vedere il fidanzato Simone di fronte a sé al Grande Fratello 2024. Lui le chiede spiegazioni e lei mostra grande difficoltà: “Diciamo che mi fa piacere vederti, molto. – esordisce – I miei sentimenti sono cambiati, anche perché la percezione qui è molto veloce. Sicuramente avrei parlato con te una volta uscita.”

Yulia Bruschi piange per il fidanzato Simone, lui: “Togli il mio anello!”

“Io speravo di essere altrove. Io voglio quelle parole: è finita! Così io posso ricominciare.” tuona Simone in diretta. Lei continua: “Sai bene come sono fatta, avrei dato delle motivazioni valide per quello che ho fatto. Si vive a mille questa esperienza, non è semplice per me, spesso ho pensato al fuori. Ci sono cose che ho dovuto smorzare del mio atteggiamento per vivere al meglio qui dentro.” Yulia cerca ancora di giustificare il suo atteggiamento con Giglio, spiegando il motivo di un’escalation così repentina del loro rapporto: “Fuori è tutta un’altra storia e sei una persona talmente matura… sai cosa abbiamo passato e quanto sei importante per me.” Lui però e categorico: “Io due cose ti avevo chiesto di non fare… goditi la casa, viviti la casa, fai quello che vuoi pienamente… poi uscirai… Non dipende da me.” Simone chiude ma non del tutto la porta a Yulia, lei, vedendolo andare via freddamente, scoppia in lacrime.