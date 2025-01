Helena Prestes e Zeudi Di Palma: pace al Grande Fratello dopo la lite

Helena Prestes e Zeudi Di Palma stanno ritrovando l’armonia e la complicità dei primi giorni insieme nella casa del Grande Fratello. Dopo aver discusso per il rapporto che Zeudi ha con Shaila Gatta e che Helena non gradisce, l’ex Miss Italia e la modella brasiliana hanno avuto un chiarimento in seguito al quale si sono riavvicinate. Zeudi ha così ricominciato a dormire con la modella brasiliana e a trascorrere diverso tempo con lei facendo sognare i fan che le hanno inviato anche un aereo.

Tuttavia, c’è anche chi ha deciso di mettere in guardia Helena inviandole un altro aereo con cui la esortano ad aprire gli occhi e a non fidarsi della Di Palma. Un messaggio che, però, Helena non ha preso in considerazione continuando non solo a stare con Zeudi ma anche a ribadire di fidarsi di lei.

Le parole di Helena Prestes per Zeudi Di Palma

Dopo aver ricevuto l’aereo con il messaggio ”H e J don’t trust Z+Alf+C! We see all”., Helena Prestes ha raggiunto Zeudi Di Palma in camera da letto dandole un bacio sulla guancia. “Io mi fido di Zeudi. È una brava persona”, ha poi aggiunto la modella brasiliana trascorrendo con lei parte della giornata. Zeudi ed Helena, infatti, non solo si sono allenate insieme, ma si sono poi concesse un riposino ristoratore prima di godersi la serata a suon di risate insieme a Luca Calvani e ad Amanda Lecciso.

Dopo i baci e le carezze dei primi giorni insieme, l’affetto e la complicità tra l’ex Miss Italia e la modella brasiliana sta crescendo sempre di più. Da parte sua, Zeudi non ha mai nascosto di provare una forte attrazione fisica per Helena che, invece, ha ribadito di vederla solo come un’amica.