Zeudi Di Palma e Helena Prestes: legame al capolinea?

Periodo particolare per Zeudi Di Palma e Helena Prestes. Dopo il confronto faccia a faccia durante il quale la modella brasiliana ha ammesso di non volere una relazione sentimentale, Zeudi si è sfigata con Eva Grimaldi e Stefania Orlando. In camera da letto, lontane dalle altre concorrenti, l’attrice e la showgirl raccolgono le impressioni di Zeudi che racconta il motivo del proprio risentimento nei confronti di Helena. L’ex Miss Italia si mostra perplessa quando scopre che Eva e Stefania non conoscono i dettagli del suo rapporto con Helena. La Grimaldi e la Orlando ammettono di non comprendere il motivo per cui Zeudi si sia allontanata in un momento particolarmente difficile per Helena.

Zeudi, così, confessa di essersi sentita esclusa dalla Prestes che, dopo lo scontro con Jessica Morlacchi, ha cercato il conforto di alter persone, in primis quello di Javier Martinez, ma non il suo. La modella, inoltre, racconta i dettagli del loro rapporto spiegando anche le modalità del bacio che sarebbe stato cercato dalla stessa Helena.

Zeudi Di Palma e lo sfogo su Helena Prestes

Zeudi Di Palma, raccontandosi con Eva Grimaldi e Stefania Orlando, ha spiegato di essersi sentita giudicata nel dover dare spiegazioni sui rapporti con gli altri inquilini della casa, in primis con Alfonso D’Apice e Shaila Gatta. Proprio il rapporto tra l’ex Miss Italia e la ballerina napoletana ha scatenato una crisi profonda nel rapporto con Helena che, non avendo un buon rapporto con l’ex velina, gradirebbe un approccio diverso tra Zeudi e Helena.

La Di Palma, ad oggi, spiega di voler essere libera di parlare con chiunque e di non essere innamorata della Prestes ma di provare solo un’attrazione. Inoltre, convinta dell’interesse di Helena per Javier Martinez, confessa di non voler essere solo una distrazione per la modella brasiliana.

