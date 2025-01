Helena Prestes non dimenticherà facilmente i mesi vissuti dentro la casa del Grande Fratello

La sua avventura al Grande Fratello è ormai terminata, ma Helena Prestes conserverà a lungo nel suo cuore le emozioni vissute dentro la casa. La showgirl si è messa alla prova tra le mura di Cinecittà e adesso, dopo alti e bassi, sente di essere cresciuta e migliorata come donna. Helena si sente più consapevole, ma anche profondamente grata per aver avuto l’opportunità di prendere parte al celebre reality e di rinsaldare i legami coi fan che non hanno mai smesso di sostenerla.

La modella brasiliana, per ringraziare tutti coloro i quali hanno contribuito alla sua crescita, ha deciso di scrivere una bellissima lettera sui social. “Sono stati mesi intensi, pieni di emozioni, sfide e sentimenti indimenticabili è un’esperienza che non dimenticherò mai. Ogni sorriso, ogni lacrima, ogni parola condivisa con voi mi ha permesso di crescere come persona e come donna”, ha scritto Helena Prestes.

Helena Prestes, lettera ricca di emozioni dopo la sua avventura al Grande Fratello: “E’ solo l’inizio”

Al centro della lettera, come dicevamo, i suoi fan che sono riusciti a trasmettere tutta l’energia di cui aveva bisogno. E non importa che la sua avventura sia conclusa sul più bello, Helena Prestes il suo Grande Fratello sente di averlo già vinta. “Devo dire grazie a chi ha deciso di credere in me, di sostenere e farmi avere tutto questo amore”, scrive.

L’ex concorrente assicura di avere grandi progetti per il futuro e che l’esperienza nella casa non sarà altro che una delle tante esperienze che le permetteranno di crescere e realizzare nuovi sogni. “E’ solo l’inizio, è il momento di costruire un futuro pieno di sogni”, ha detto la modella brasiliana.

