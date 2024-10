Helena Prestes scopre cos’è accaduto tra Shaila e Lorenzo al Gran Hermano e sbotta: “Non siete stati coerenti”

Il ritorno di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024 e la visione, in casa, del filmato che mostra a tutti com’è scoppiata la loro passione in Spagna, scatena uno scontro tra i due interessati da una parte e Javier ed Helena Prestes dall’altra. La brasiliana è scossa e trattiene a stento le lacrime di fronte alle immagini di Shaila e Lorenzo a letto insieme, tra baci appassionati, così sbotta: “Non mi sembrate coerenti però, perché entrambi avete detto che è il vostro sogno… non sei stato mai chiaro, adesso mi è chiaro.” ha tuonato Helena.

Javier Martinez scopre i baci tra Shaila e Lorenzo e chiude con lei/ "Per me non c'è più dentro questa Casa!"

Lorenzo, però, è pronto a difendersi dalle accuse, dichiarando di non aver mai mentito sui suoi sentimenti per lei: “Io sono sempre stato chiaro con te, io non ho provato le stesse cose per te. Per me c’è un rapporto magico ma che è amicizia, tant’è che noi ci siamo anche chiamati fratelli. Il fatto che tu ti sia innamorata è un sentimento tuo. Io non vorrei perdere il rapporto con te perché è magico. Quando ho detto che Shaila mi era caduta e non mi piaceva è per quello che aveva fatto.”

Javier Martinez stronca Shaila Gatta al GF: "Sei stata tutt'altro che sincera"/ "Non si gioca coi sentimenti"

Helena Prestes contro Shaila e Lorenzo: “Siete due grandi giocatori”

Helena non vuole sentire ragioni e si scaglia anche contro Shaila Gatta: “Grandi giocatori, bravi. Anche tu (Shaila) mi hai dato un bacio e mi hai detto ‘mi dispiace’, sei stata falsa con me.” Infine, rivolta nuovamente a Lorenzo, gli ricorda che, pur non essendo mai stati una quasi coppia come Javier e Shaila, ha avuto nei suoi confronti atteggiamenti ambigui: “Noi abbiamo provato ad avere un’amicizia ma lui ha avuto comportamenti mai chiari nei miei confronti, io mostro i miei sentimenti più chiaramente, come Javier.”