Grande Fratello 2024, anticipazioni lunedì 28 ottobre: Shaila e Lorenzo ritornano in Italia

Tornano le anticipazioni della nuova puntata del Grande Fratello 2024, che andrà in onda lunedì 28 ottobre in prima serata. Alfonso Signorini ha in serbo tantissime novità, accompagnato come sempre dalle due opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, che commentano quello che avviene nella famosa casa di Canale 5. Per quanto riguarda la decima puntata del Grande Fratello c’è grande impazienza da parte del pubblico, soprattutto perchè ritorneranno Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta dopo l’esperienza in Spagna.

Il loro soggiorno è stato piuttosto breve ma è successo di tutto: i due si sono resi conto di provare qualcosa l’uno per l’altra e Alfonso Signorini mostrerà tutto a Javier Martinez, che sicuramente rimarrà sconvolto. Si attende con ansia anche la reazione di Helena Prestes, innamorata di Lorenzo e spesso gelosa di lui. Dopo lo scambio con il Gran Hermano arriverà una novità bomba: Federica Petagna di Temptation Island entrerà ufficialmente al Grande Fratello 2024 dopo aver fatto una breve tappa a Uomini e Donne per raccontare la sua storia con Alfonso D’Apice. Dunque, l’attesa è enorme per la prossima puntata, ricca di dinamiche esplosive e di tante reazioni inaspettate.

Grande Fratello 2024, Federica Petagna di Temptation Island entra nella casa

Questa sera, nella decima puntata del Grande Fratello 2024 farà il suo ingresso Federica Petagna, l’ex fidanzata di Alfonso D’Apice di Temptation Island. Nella casa più spiata d’Italia è tempo di nuovi ingressi dopo il breve scombussolamento del gemellaggio con il Gran Hermano spagnolo. Ed è così che la produzione ha deciso di far entrare Federica, una delle concorrenti più chiacchierate del reality condotto da Filippo Bisciglia. Che il Grande Fratello 2024 stia cercando di replicare la stessa dinamica di Perla, Mirko e Greta.

Tra le anticipazioni del Grande Fratello 2024 si scopre anche che Jessica Morlacchi sarà la protagonista di uno sketch molto divertente, anche se ancora non si conoscono altri dettagli. Passiamo ora alla tematica delle nomination e degli eliminati, dato che questa sera uno di loro uscirà dalla casa dopo essere stato nominato nella scorsa puntata. I sondaggi del Grande Fratello 2024 parlano chiaro: Helena Prestes è la preferita insieme a Jessica Morlacchi con il 30% e il 28% delle preferenze.

Grande Fratello 2024, nomination, sondaggi e possibile eliminato

Chi esce stasera dal Grande Fratello 2024? I nominati della settimana sono Iago Garcia, Mariavittoria Minghetti, Helena Prestes, Amanda Lecciso e Luca Giglio. Come abbiamo accennato, per ora i preferiti del pubblico sono la modella brasiliana Helena Prestes e la cantante Jessica Morlacchi, la rivale numero uno di Yulia Bruschi. Secondo i sondaggi, invece, i concorrenti a rischio eliminazione nella decima puntata del Grande Fratello 2024 sono Luca Giglio che ha totalizzato solo il 7% delle preferenze e Amanda Lecciso, dopo di lui con il 5%.

Come sempre, il Grande Fratello 2024 va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21.30 ed è possibile seguirlo in diretta streaming su Mediaset Infinity, piattaforma dove si può in ogni momento recuperare la puntata intera. Oltretutto, sul sito ufficiale di GrandeFratello.it si può seguire la diretta 24 ore su 24 per non perdere nessun colpo di scena tra gli inquilini della casa dei Lumina Studios. Mediaset Extra propone durante la giornata alcuni daytime in cui si collega in diretta con il Grande Fratello 2024.