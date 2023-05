Helena Prestes smaschera Cristina: “Ha mentito”/ “Sta con uomo o con una donna…”

Helena Prestes e Cristina Scuccia: amicizia finita?

Durante le prime settimane di permanenza sull’Isola dei Famosi 2023, Helena Prestes e Cristina Scuccia hanno trascorso insieme la maggior parte del tempo legando in modo particolare. Un legame che, ad occhi, pare sia venuto meno. Helena, infatti, parlando con Gian Maria Sainato, si è lasciata andare ad uno sfogo svelando di non sopportare le persone che mentono. Secondo Helena, infatti, Cristina non sarebbe sincera. “Ha detto una bugia in puntata. Sì ha detto una bugia, io pensavo dicesse la verità. Perché da ex suora non mi aspettavo dicesse una bugia. Ha mentito sulla storia del fuoco e che io voglio un’amicizia televisiva. Per me adesso lei è un personaggio montato”, ha detto Helena.

Helena e Gian Maria, inoltre, hanno parlato della vita privata di Cristina. A quanto pare, la Scuccia avrebbe confessato a Sainato di essere single. “Ti ha detto che è single? Oddio ma dai. Non è vero che è single! Ha una persona te lo giuro. Lei non è proprio trasparente. Non dice la verità davanti le telecamere”, ha aggiunto Helena.

Helena Prestess contro Cristina Scuccia

Secondo quanto raccontato da Helena Prestes, dopo la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2023 durante la quale ha parlato anche della propria vita privata, Cristina si sarebbe arrabbiata con lei. “Ma che male ho fatto a Cristina? Prima era sempre carina e ora è cambiata. Io l’ho vista troppo angosciata, non si fida, non è il suo lato umano bello. Ho scoperto che lei ha una persona che le piace, non so se è uomo o donna. Sì, non so se sta con una femmina o un maschio“, lo sfogo della modella.

Secondo Helena, la Scuccia starebbe seguendo un copione e non si mostrerebbe realmente per com’è: “Ripeteva che le avevo fatto fare una figuraccia. Ma è come se lei seguisse un copione, pura ipocrisia! Sei già cantante, hai fatto tanti programmi, non sei più suora. Diceva tutto davanti alle telecamere e poi faceva l’ingenua. Lei deve capire cosa vuole fare con la sua vita“, ha parole della Prestes riportate da Biccy.

