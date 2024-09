Helga Costa, chi è la nuova moglie di Adriano Galliani

Oggi è il grande giorno del matrimonio tra Helga Costa e Adriano Galliani, il dirigente del Monza e senatore di Forza Italia convola a nozze con la storica compagna di vita, che da ben 13 anni non ha mai mollato il fianco dell’ex spalla di Berlusconi. Non sono molte le informazioni sul conto di Helga Costa, donna che ha sempre preferito vivere lontana dai riflettori ma che ha avuto un’importanza centrale nella vita di Adriano Galliani, che ha riconosciuto i meriti della brasiliana naturalizzata spagnola: “Helga è stata fantastica perché io ho avuto un po’ di casini nella vita, un po’ di famiglie allargate e lei è straordinaria, mi è stata vicino con intensità”.

Nonostante le due mogli passate, Adriano Galliani è riuscito a garantire una centralità non indifferente a Helga Costa, rivelando come anche con i figli il legame sia ottimo: “Ma soprattutto è diventata un punto di riferimento per la mia famiglia, i miei figli, soprattutto mia figlia”.

E’ tempo di condividere l’amore per Helga Costa e Adriano Galliani, pronti a celebrare oggi lunedì 9 settembre 2024 il matrimonio in quel di Monza, città che ha dato i natali al dirigente. Due matrimonio alle spalle, uno con Daniela Rosati e l’altro con Malika El Hazzazi, hanno garantito una vita ricca di avvenimenti e colpi di scena ad Adriano Galliani, con l’annuncio riguardo al matrimonio con Helga Costa arrivato lo scorso luglio dopo che la coppia è apparsa nelle pubblicazioni sull’Albo Pretorio, in pratica una conferma del lieto evento che si terrà oggi.

Oltre 24 anni di differenza d’età non hanno mai spaventato Adriano Galliani e Helga Costa, pronti a celebrare le nozze dopo aver vissuta una storia lontano dalla telecamere e dai riflettori, ma nella quale hanno saputo coltivare ogni giorno un sentimento enorme, che oggi sfocerà nel matrimonio.