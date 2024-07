Moglie di Adriano Galliani (quasi) chi è Helga Costa: annunciate le nozze

Ha spiazzato tutti l’annuncio del vicepresidente del Monza nonché senatore di Forza Italia Adriano Galliani che presto convolerà a nozze per la terza volta dopo i due matrimoni alle spalle con Daniela Rosati e la modella Malika El Hazzazi e la lunga relazione con la giornalista Manuela Moreno, da alcuni anni fa coppia fissa con Helga Costa ed adesso entrambi sono pronti al grande passo del matrimonio. La coppia è apparsa nelle pubblicazioni sull’Albo Pretorio del Comune di Milano anche se in realtà è molto probabile che la cerimonia si svolgerà a Monza nonostante non sia ancora stata annunciata la data.

Ma chi è la futura moglie di Adriano Galliani, Helga Costa? Sulla donna le informazioni sono molto scarne. Si sa solo che ha la cittadinanza spagnola, è di origine brasiliana ed ha 57 anni. La differenza d’età tra i due di ben 24 anni non sembra essere un problema. I due stanno insieme dal 2011 ma hanno vissuto e continuano a vivere il loro amore in maniera molto riservata. I bene informati, però, sostengono che la donna vada molto d’accordo con i tre figli del senatore, Gianluca, Fabrizio e soprattutto Micol. Non sono note altre informazioni sulla donna che non ha neanche un profilo social.

Adriano Galliani si sposa con la terza moglie Helga Costa: “È un punto di riferimento”

Adriano Galliani sulla quasi moglie Helga Costa ha speso spesso parole al miele. In una recente intervista concessa in passato e ripresa da Vanity Fair ha confessato: “Helga è stata fantastica perché io ho avuto un po’ di casini nella vita. Un po’ di famiglie allargate e lei è straordinaria, mi è stata vicino con intensità. Ma soprattutto è diventata un punto di riferimento per la mia famiglia, i miei figli, soprattutto mia figlia.” Ed in effetti spicca il legame molto forte che ha con i figli del suo compagno e futuro marito, soprattutto con Micol, la figlia femmina di Galliani.