Hello, it’s me/ Su Canale 5 il film con Kellie Martin ed Erin Pritt

Hello, it’s me è un film drammatico e romantico che andrà in onda su Canale 5 alle 17.10 del 5 giugno. La pellicola prodotta nel 2015 si basa sul libro omonimo scritto da Wendy Corsi Staub nel 2005 e portato appunto dieci anni dopo sullo schermo. Il film è diretto da Mark Jean, regista navigato della televisione, con le musiche e la colonna sonora di Lawrence Shragge e William Poulter alla scenografia. Il cast vede tra i suoi protagonisti Kellie Martin, attrice molto famosa sul piccolo schermo, che interpreta Annie, e Kavan Smith nel ruolo di James, che si è ritrovato per la prima volta a lavorare con la sua collega su questo set. Ad interpretare invece i ruoli secondari si trovano attori poco conosciuti come Chad Connel, Erin Pitt, Kristi Angus e David Kerr, ma non per questo meno di talento.

Hello, it’s me: la trama del film

La storia di Hello, it’s me segue le vicende di Annie che dopo aver perso il marito tanto amato si ritrova a chiudere completamente le porte all’amore e continuare a vivere la sua vita in solitaria. L’unica cosa su cui vuole concentrarsi sono i suoi figli ed è per questo che ha deciso di abbandonare qualsiasi nuovo sogno di amore poiché nulla potrà mai essere paragonabile al sentimento che la legava al marito. Due anni dopo l’incidente però il destino si intromette nella vita di Annie e la sua famiglia e la sua vita prende una piega inaspettata con l’arrivo dell’affascinante James. L’uomo si ritrova subito attratto e conquistato da quell’intraprendenza e indipendenza che Annie emana e tenterà in ogni modo di convincerla che si merita una seconda possibilità in amore. Da questo momento in poi Annie dovrà fare i conti con i propri dubbi, le proprie paure e i cambiamenti della vita che aveva ormai deciso per lei nel tentativo di tornare ad essere nuovamente felice.



