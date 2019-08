Hello, it’s me/ Su Canale 5 il film con Kellie Martin (oggi, 7 agosto 2019)

Hello, it’s me è il film che Canale 5 propone per il suo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 agosto 2019. Verrà trasmesso dalle 16.30 ed è diretto da Mark Jean. Del genere drammatico e romantico, il soggetto della pellicola è di Wendy Corsi Staub e del libro dal titolo omonimo che ha scritto nel 2005, dieci anni prima della distribuzione sul piccolo schermo del lavoro di Jean. Il cast vanta invece la presenza di Kellie Martin, protagonista grazie al personaggio di Annie, una veterana dei contenuti destinati al piccolo schermo. Basti pensare che negli ultimi anni, proprio dopo questa sua interpretazione, si è dedicata al ciclo crime Hailey Dean Mystery, dove interpreta la protagonista. In questo nuovo lavoro invece la troviamo in coppia con Kavan Smith che conosceremo per il ruolo di James. Al loro fianco artisti come Jack Fulton, Erin Pitt, Chad Connell, Rachel Crawford, Kristi Angus, Brian Hamman, David Kerr e Janet-Laine Green, tutti presenti per ruoli secondari.

Hello, it’s me, la trama del film

La trama di Hello, it’s me segue il dramma di Annie, che in seguito alla perdita dell’amato marito sembra ormai aver chiuso le porte all’amore. Ha scelto di dedicarsi solo ai figli, ma non ha alcuna intenzione di credere che per il suo futuro possa esserci un sentimento così forte come quello che l’ha legata per tanti anni al consorte. Due anni dopo l’incidente che ha spezzato la vita dell’uomo che amava, Annie e i figli non riescono ancora a digerire il lutto. Annie in particolare crede di non potersi innamorare una seconda volta, ma dovrà mettere in conto il fatto che il destino potrebbe riservarle qualcosa di diverso. La sua vita inizia a cambiare infatti quando incontra James, un uomo molto affascinante che viene conquistato fin dal primo istante dalla sua forte indipendenza. Anche se Annie accetta un invito per un appuntamento e si ritrova sempre a pensare a come potrebbe essere la loro relazione, dovrà fare i conti con la crescente paura di non poter meritare una seconda possibilità. Il legame fra la donna e Thomas intanto non decolla, anche se Annie sa di provare per lui qualcosa di molto forte. Ed è proprio per questo che in realtà cercherà di tenerlo il più lontano possibile, ma non gli spiegherà mai il motivo dei suoi rifiuti. Annie inizierà a vedere tutto sotto una luce diversa quando il marito defunto comparirà di nuovo nella sua vita per spingerla a non perdere la possibilità di essere di nuovo felice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA