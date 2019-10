Herbert Kleber, chi è/ Lo psichiatra che cambiò la lotta alla dipendenza da droga

E’ Herbert Kleber il personaggio a cui Google ha deciso di dedicare il proprio Doodle di oggi, 1 ottobre 2019. Particolarmente significativo, in un momento in cui il dibattito sulla droga e le dipendenze da antidolorifici oppioidi sta riprendendo la scena, Herbert Kleber è una figura chiave nell’approccio moderno al tema del recupero dei tossicodipendenti. Herbert Kleber ha fondato e diretto l’Unità di dipendenza da droghe alla Yale University, dove era professore di psichiatria, e per primo negli Stati Uniti ha cambiato l’approccio al problema dalla dipendenza, spostandolo da un piano di assistenza morale e valoriale a quello strettamente medico clinico. Herbert Kleber è stato autore o coautore di oltre 250 articoli e condirettore dell’American Psychiatric Press Textbook of Substance Abuse Treatment, giunto alla sua quarta edizione. Ha ricevuto numerosi premi prestigiosi e due lauree honoris causa. Nel 2014 è stato consulente retribuito per l’industria farmaceutica degli oppioidi.

HERB KLEBER, L’ESPERIENZA ALL’OSPEDALE CARCERARIO DI LEXINGTON

L’esperienza maggiormente formativa per Herbert Kleber è stata senza dubbio la permanenza nell’ospedale carcerario di Lexington. Lexington ha internato i tossicodipendenti ad est del Mississippi ad eccezione delle donne, che provenivano da tutti gli Stati Uniti. Lexington era una struttura unica in quanto era sia una prigione che un ospedale. Aveva circa 1.000 pazienti ospitati in strutture distribuite su 1.000 acri. Come racconta lo stesso Herbert Kleber, esso aveva la sua fattoria e le sue industrie. “C’erano tre tipi di trattamento – ha raccontato in una intervista Herbert Kleber – Innanzitutto, c’era quello che veniva chiamato “Terapia del lavoro”, ovvero il tossicodipendente aveva un lavoro, che poteva essere nella fattoria, nella lavanderia, o in moltissime altre occupazioni del complesso. Questo era uno step comune a tutti”. “Secondo – prosegue Herbert Kleber – alcuni seguivano una terapia di gruppo e, infine, un numero molto limitato di persone che hanno ricevuto una terapia individuale”. La droga più comune a Lexington erano gli oppiacei e il metodo più comune di disintossicazione era con il metadone. Ma c’erano anche molti tossicodipendenti da barbiturici che erano stati disintossicati con fenobarbital. “Ho imparato rapidamente – ricorda Herbert Kleber – che molti dei pazienti maschi si sono offerti volontari per il bucato perché il la lavanderia era un ottimo posto per entrare clandestinamente nell’unità femminile. Gli uomini si nascondevano nella parte inferiore del carrello che trasporterebbe asciugamani e lenzuola puliti da un’unità all’altra potevano essere spinti segretamente nei quartieri delle donne”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA