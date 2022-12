Hervé Foer, chi era il marito di Drusilla Foer/ “Lui è tutto quello che avrei voluto avere”

Chi è Hervé Foer, il secondo marito, oggi morto, di Drusilla Foer

Basta citare Hervé Foer per far commuovere Drusilla Foer. Quest’uomo è stato infatti l’ultimo grande amore della nota conduttrice che all’anagrafe è Gianluca Gori e il solo sentirlo nominare è per lei motivo di dolore visto che l’uomo non c’è più. “È tutto quello che avrei voluto avere” ha infatti dichiarato Drusilla in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, durante la quale si è aperta sui suoi affetti e sulla sua vita privata senza però riuscire a dire altro su Hervé Foer.

Di lui però ne ha parlato, raccontando dettagli anche personali della loro relazione, in interviste precedenti, come quella rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo. Del marito rivelò: “Foer è il cognome del mio ultimo marito, Hans de Foer ho tolto il ‘de’ perché mi dicono già che sono nobile”.

Drusilla Foer e l’amore dopo la morte del marito Hervé

Ma chi era Hervé Foer? L’uomo discendeva dalla famiglia Dufour, famosa per l’omonima azienda di prodotti dolciari. Belga, l’uomo è morto una decina di anni fa, secondo quanto raccontato dalla Foer durante una chiacchierata con Serena Bortone: “Una decina di anni fa tornavo dal Belgio, dove vivevo con mio marito. Sono tornata addolorata dalla scomparsa di mio marito, ero triste”. Dalla morte del secondo marito, Drusilla non si è mai risposata, anzi, pare abbia rifiutato ogni tipo di avance.

“Io e Hervé ci siamo conosciuti a New York e poi abbiamo vissuto a Bruxelles, un periodo bellissimo […] Difficile trovare un uomo così”, ha raccontato, svelando che “Dopo un amore potente in tarda età fatto di condivisione e partecipazione e sentimento bisogna portare rispetto”.

