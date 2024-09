LA DICHIARAZIONE DI HEZBOLLAH CONTRO ISRAELE

In un comunicato insolitamente scarno, Hezbollah annuncia l’ingresso in una nuova fase del suo conflitto con Israele e accenna a una dichiarazione di guerra totale. Se in precedenza aveva parlato di un “fronte di sostegno” a favore di Hamas nella Striscia di Gaza e apriva tutte le dichiarazioni e i comunicati con l’espressione “a sostegno del nostro saldo popolo palestinese a Gaza, a sostegno della sua valorosa e onorevole resistenza“, in quest’ultima dichiarazione l’organizzazione aggiunge “in difesa del Libano e del suo popolo“, evidenziandolo in grassetto e con il colore rosso al centro della nota pubblicata sul suo canale ufficiale Telegram.

Non viene più espressa solo solidarietà ai palestinesi di Gaza, ora vengono rilasciate dichiarazioni in cui si segnala anche la “difesa del Libano e del suo popolo“. Per la giornalista Zeina Khodr questa novità indica che Hezbollah vuole rimarcare che la lotta contro Tel Aviv non è legata più solo al sostegno della gente di Gaza, ma appunto anche in difesa del popolo libanese.

IL COMUNICATO E LE INTERPRETAZIONI DEGLI ANALISTI

“Nel nome di Allah, il più benevolo, il più misericordioso. Il permesso [di combattere] è stato concesso a coloro che vengono combattuti, perché hanno subito un torto. E in effetti Allah è competente per dare loro la vittoria. Questa è la verità di Allah, l’Altissimo, l’Onnipotente“, si legge nel comunicato di Hezbollah. Ma il passaggio su cui gli analisti pongono l’attenzione, perché rappresenterebbe una dichiarazione di guerra, è il seguente: “A sostegno del nostro saldo popolo palestinese nella Striscia di Gaza e a sostegno della sua coraggiosa e onorevole resistenza, e in difesa del Libano e del suo popolo. La vittoria viene solo da Allah, l’Onnipotente, il Saggio“.

Il comunicato cita, dunque, un versetto del Corano che consente loro di combattere perché hanno subito un torto o qualcosa di questo tipo. “Una dichiarazione di guerra? L’ufficio stampa di Hezbollah ha rilasciato questa dichiarazione, sottolineando che la sua lotta contro Israele non è più solo per aiutare la popolazione di Gaza, ma per difendere il Libano e il popolo libanese“, ha twittato Zeina Khodr.