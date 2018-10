iPhone X, offerte abbinate a Wind, Vodafone, Tre e Tim / Il sogno degli italiani diventa accessibile a tutti?

L’iPhone X è uno dei sogni irraggiungibili degli italiani, ma delle offerte abbinate a Wind, Vodafone, Tre e Tim potrebbero rendere tutto più semplice. Grazie alla sottoscrizione di piani tariffari prestabiliti infatti si può arrivare a possedere l’ultimo dispositivo di generazione Apple a prezzi contenuti. Molto interessante è quello che propone Wind che offre la possibilità di acquistare l’iPhone X con un finanziamento di Findomestic. Si parte dalle opzioni che portano a saldare l’acquisto in 29 rate da 28.90 euro al mese nella versione a 64 Giga per arrivare ai 35.60 euro al mese della versione a 256 Giga. C’è anche la possibilità però di andare a pagare un anticipo che va dai 199 ai 339,90 euro con le rate che poi scendono a 22 euro di media. A queste va abbinato uno dei tre piani tariffari e cioè All Inclusive a 12 euro, Family a 15 e Company a 15. Ovviamente questo è un surplus di spesa che è riferito all’abbonamento che offre minuti, sms e giga di traffico internet.

iPhone X, offerte abbinate a Wind, Vodafone, Tre e Tim: le offerte degli operatori

L’acquisto di un iPhone X è qualcosa che non tutti possono permettersi, proprio per questo i vari operatori di telefonia mobile hanno studiato dei piani che permettano di acquistarlo a prezzi ragionevoli e magari dilazionati. Cosa ne guadagnano? La fidelizzazione con l’utente che a quel punto sarà ”costretto” ad abbonarsi a un piano tariffario. Tre offre tre tipologie di finanziamento per i modelli a 64, 128 e 256 Giga con la possibilità di dilazionare il pagamento in 30 rate rispettivamente da 25, 27 e 30 euro. La cosa diversa rispetto agli altri operatori è la possibilità di non versare nessun anticipo se non per quello più performante dove si parla comunque di 29 euro appena. Vodafone va oltre e per ogni modello offre quattro tipi di promozione abbinati ai vari abbonamenti e cioè Unlimited Red, Red+, X4 Pro e X3.