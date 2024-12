Apple iOS 18.2 è stato rilasciato in queste ore ore dall’azienda di Cupertino con un carico di ricche novità soprattutto per quanto riguarda Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale della Mela. Si tratta di un aggiornamento al sistema operativo dell’iPhone che porterà ad un miglioramento delle funzionalità dello stesso smartphone, ad esempio grazie ad Image Playground, un “programma” adatto a tutti i creativi, ma anche Genmoji, per creare l’emojy perfetta, nonché strumenti per facilitare la scrittura. Il tutto è merito, come detto sopra, di Apple Intelligence che è stato appunto aggiornato con Apple iOS 18.2.

Ma vediamo nel dettaglio l’elenco completo di tutte le novità, a cominciare dal controllo fotocamera, riservato solo ai possessori di iPhone 16. Con l’upgrade il comando di scatto a due fasi permette di regolare meglio la messa fuoco e l’esposizione. Inoltre, sarà possibile migliorare la visione dei video, scorrendo fotogramma per fotogramma, oltre che si potrà disattivare la riproduzione automatica in loop.

APPLE IOS 18.2, COSA CAMBIA

Fra le novità anche la possibilità di scegliere nuove immagini di sfondo per personalizzare la home page di Safari, il browser di Apple per navigare su internet, ed inoltre si potrà da ora in avanti, con l’aggiornamento di iOS 18.2, esportare i dati di Safari e importarli da un’altra applicazione, ad esempio fare un “passaggio di browser”.

Attenzione anche alla novità riguardante i memo vocali, visto che da ora in avanti sarà possibile aggiungere la propria voce su una base musicale esistente senza usare le cuffie. Sarà inoltre più facile recuperare gli oggetti smarriti attraverso la funzione “condividi la posizione dell’oggetto”, ovviamente il tutto è legato al possesso di un AirTag o di un dispositivo simile. La stessa posizione sarà condivisibile con le terze parti fidate.

APPLE IOS 18.2, NOVITÀ PER AIRPODS PRO 2 E NON SOLO

Per quanto riguarda le AirPods Pro 2, arriva la funzionalità “test dell’udito”, mentre per le foto, è stato risolto con l’aggiornamento ad iOS 18.2 un bug che non faceva visualizzare gli scatti recenti nella griglia dove appunto vi sono tutte le foto presenti nel telefono. Sempre rimanendo nel comparto fotografia, risolto un altro bug, quello delle immagini in modalità “Notte”, che sembravano sfocate.

Come anticipato sopra, ci saranno poi tutte le funzioni legate ad Apple Intelligence, come GenMoji, Image Playground e soprattutto la possibilità di scrivere e di utilizzare Siri con l’aiuto di ChatGPT, il modello di intelligenza artificiale più famoso al mondo. Prima di congedarci vi ricordiamo che per aggiornare il vostro telefono all’ultimo sistema operativo vi basterà sbloccare il dispositivo, andare in impostazioni, quindi generali, e poi aggiornamento software, anche se comunque sarà lo stesso iPhone che vi ricorderà l’upgrade. Si consiglia di lasciare il telefono in carica qualora la batteria fosse vicina allo zero, anche perchè solitamente questi update importanti richiedono almeno un’ora di tempo.