WhatsApp, arrivano gli sticker/ Personalizzazione a portata di chat: ecco come utilizzarli e crearne di nuovi

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo. In queste ore, oltre ad una serie di novità legate alle chat, sono arrivate anche dei piacevoli cambiamenti legati alla “personalizzazione”: gli sticker. Rispetto alle altre applicazioni di messaggistica istantanea (come Telegram), l’arrivo di questi adesivi è decisamente in ritardo. Questa novità intanto, arriverà in maniera graduale su tutti gli smartphone di ultima generazione. Ma cosa sono gli adesivi che troverete all’interno delle vostre chat? In sintesi sono semplicemente degli emoji più grandi e personalizzati. Ed infatti gli sviluppatori che li stanno creando, si sono già messi in moto non solo per dividerli per argomento, ma anche per realizzarne di nuovi. A differenza delle classiche emoji che hanno un processo di approvazione ben più lungo, gli sticker si aggiorneranno in maniera più veloce. In questo modo, avranno sempre una migliore personalizzazione. Proprio WhatsApp inoltre, ha comunicato che farà in modo di supportare i pacchetti di adesivi anche da terze parti, in modo da consentire a grafici e designer di aggiungerne di nuovi.

WhatsApp, arrivano gli adesivi

Proprio in riferimento alla personalizzazione ed i pacchetti di sticker, WhatsApp ha aggiunto delle interfacce per potere creare la propria applicazione di adesivi, sia su dispositivi Android che su iOS, pronta da scaricare nei rispettivi store ufficiali. Gli sticker sono già disponibili su iPhone e lo saranno su Android a partire dagli aggiornamenti imminenti. Dopo le emoji e le gif animate, le vostre conversazioni con amici e parenti diventeranno ancora più colorate ed esplosive. Ad ufficializzare tutto ci ha pensato l’azienda di proprietà di Mark Zuckerberg attraverso un comunicato sul blog ufficiale: “Siamo felici di annunciare l’arrivo degli sticker”, si legge. “Che si tratti di una tazzina sorridente o di un disperato cuore infranto, gli sticker possono aiutarti a esprimere emozioni o stati d’animo in modo più efficace rispetto alle sole parole. Per cominciare, forniremo pacchetti di sticker creati dai designer di WhatsApp e una selezione di sticker creati da altri artisti”. A questo punto, anche gli utenti potranno darsi da fare con la personalizzazione producendo adesivi da utilizzare in tutta libertà.