Serata scoppiettante quella di ieri ai Game Awards 2024, gli Oscar dei videogiochi. Oltre ad essere stati premiati i titoli più apprezzati e venduti dell’anno, sono state svelate anche delle novità molto interessanti. Si mormorava negli scorsi giorni che Microsoft potesse svelare la sua nuova Xbox portatile ma alla fine il rumor è rimasto tale, ma attenzione perchè non è mancata la carne al fuoco visto che Naughty Dog, i geniali creatori di The Last of Us e Uncharted, hanno presentato il loro titolo inedito.

Addio a virus e avventure, con il nuovo gioco che ha come tema la fantascienza con atmosfere quasi da Star Wars. Inoltre, sempre durante la serata dei Game Awards 2024, è stata mostrata un’anteprima di The Witcher 4 nonché un sequel di Elden Ring, gioco quest’ultimo che vinse i TGA del 2022. Ma vediamo cosa è successo durante la nottata appena passata, a cominciare dalla premiazione più attesa, quella di “Gioco dell’anno”, che è andata ad Astro Bot, lo spettacolare platform esclusiva Sony che si è portato a casa anche i premi “Miglior direzione di gioco”, “Miglior gioco d’azione/avventura” e “Miglior gioco per famiglie”.

GAME AWARDS, L’EMOZIONE DEL CREATORE DI ASTRO BOT

Il piccolo robot venuto dal futuro ha conquistato il cuore dei piccini ma anche dei più grandi, risultando essere uno dei giochi PS5 più venduti nel corso del 2024, ed è riuscito così ad ottenere i riconoscimenti più ambiti, decisamente meritati.

Nicolas Doucet, il direttore dello stesso gioco, si è detto grato durante la premiazione per “l’enorme privilegio di essere” a capo del primo gioco a cui probabilmente giocheranno molti bambini, rendendo poi omaggio alla casa rivale, Nintendo, e all’ispirazione trovata nella storica saga di Super Mario. Attenzione anche al successo un po’ a sorpresa di Helldivers II, titolo sparatutto, che ha vinto i premi “Miglior gioco multigiocatore” e “Miglior gioco in corso”.

GAME AWARDS, GLI ALTRI VINCITORI E GLI ANNUNCI

Altro grande vincitore ai Game Awards 2024 è stato Metaphor: ReFantazio di Sega, gioco di ruolo riconosciuto come “Miglior gioco di ruolo”, “Miglior narrazione” e “Miglior direzione artistica”, mentre il gioco di carte indie, Balatro, ha vinto i premi “Miglior gioco indipendente”, “Miglior gioco indie d’esordio” e “Miglior gioco per dispositivi mobili”.

In apertura dicevamo degli annunci molto interessanti, a cominciare da quello di Naughy Dog che ha rivelato “Intergalactic: The Heretic Prophet”, gioco di fantascienza i cui dettagli emersi sono davvero pochi, ma che rappresenta un franchise tutto nuovo per la nota software house. Il protagonista sarà Jordan A. Mun, un cacciatore di taglie che ovviamente dovrà dare la caccia ai cattivi. CD Projekt RED ha invece mostrato a sorpresa un’anteprima di The Witcher 4 il cui protagonista principale sarà Ciri, già visto nel precedente capitolo, infine da FromSoftware il reveal di Elden Ring Nightreign, sequel o forse spin off del gioco di due anni fa e che sarà lanciato nel 2025.