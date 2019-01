Nintendo Switch Online: classici del Snes in arrivo?/ Compare online una possibile lista di 22 giochi

Ottime notizie per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online, in base a quanto trapelato in queste ultime ore, sembra infatti che a breve si potranno giocare una serie di titoli storici della casa giapponese, usciti due decenni fa sul Super Nintendo Entertainment System (SNES). Una notizia che non è ancora stata ufficializzata, ma il data miner Kapu ha effettuato un’approfondita analisi del recente aggiornamento di sistema, scoprendo appunto 22 titoli del Snes che a breve potrebbero essere utilizzati dai fruitori del servizio online della fortunata console nipponica. Nell’elenco compaio grandi classici come Super Mario Kart, Legend of Zelda: Link to the Past, Yoshi’s Island e Super Mario World, tutti giochi che chi è nato negli anni ’80 ha potuto apprezzare e godere con svariate ore i divertimento. Questo è l’elenco completo dei 22: Super Mario Kart, Super Soccer, Legend of Zelda: Link to the Past, Demon’s Crest, Yoshi’s Island, Stunt Race FX, Kirby’s Dream Course, Pop’n Twinbee, Star Fox, Contra 3, Kirby Super Star, Super Ghouls ‘n Ghosts, Kirby’s Dream Land 3, Super Metroid, Super Mario World, Pilotwings, F-ZERO, Star Fox 2, Super Punch-Out!!, The Legend of the Mystical Ninja, Super Mario All-Stars, e infine, Breath of Fire 2.

NITENDO SWITCH ONLINE: ARRIVANO I CLASSICI DEL SNES?

I più attenti i voi avranno notato la presenza di Star Fox 2, titolo annunciato e poi cancellato prima della sua uscita del 1996, ma che è stato successivamente pubblicato con la messa in commercio del Super Nintendo Classic Mini. Ricordiamo che la lista pubblicata non è assolutamente ufficiale e che a riguardo sono attese conferme o smentite da Big N. Gli abbonati al servizio online di Switch possono già giocare a numerosi titoli interessanti, compresi quelli della console Nes, forse la più amata fra i videogiocatori. I rumors riguardanti i titoli del Super Nes circolano ormai da diverso tempo, fin dall’aggiornamento al firmware 6.0.0: chissà che non arrivino davvero nei prossimi mesi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA