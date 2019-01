WhatsApp, grande novità per il 2019/ L’app per messaggistica si aggiorna con una feature molto attesa

Grandi novità in arrivo per WhatsApp. Con l’avvento del nuovo anno l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, nonché l’applicazione più usata in Italia, si rinnova grazie all’introduzione di un servizio che da tempo era stato annunciato, ovvero le videochiamate di gruppo. Da settimane se non da mesi si parla di questa feature che permette appunto di effettuare chiamate video a più persone in simultanea. Una novità che molti dei possessori di WhatsApp hanno già ottenuto, e per scoprire se anche voi che state leggendo potete godere o meno di questa caratteristica, basta entrare in un gruppo e guardare in alto a destra: se notate un’icona con una cornetta telefonica con accanto un +, allora avrete ricevuto anche voi la feature. Il roll out della funzione, come riferito da technoandroid.it, è in corso da giorni a questa parte e si sta completando su tutti gli smartphone dotati sia di sistema Android che di iOs.

WHATSAPP, GRANDE NOVITA’ PER IL 2019

Grazie alle videochiamate di gruppo si potranno ora effettuare comunicazioni sia voce quanto video con due o più utenti in contemporanea. Con questa novità, inoltre, WhatsApp si allinea ad altri sistemi di messaggistica già diffusi a livello globale, a cominciare da Skype e da Facebook Messenger, che hanno già al loro interno tale utile funzione, soprattutto a livello lavorativo. La novità, come detto sopra, è disponibile sia per Android sia per i nuovi iPhone e senza dubbio renderà ancora più completa l’app messaggistica in questione. I rumors sono riportati nelle ultime ore da numerosi siti specializzati online, ma l’indiscrezione sarebbe partita da WABetaInfo, sempre “sul pezzo” in tema di novità di WhatsApp. Entro la fine del mese di gennaio l’upgrade dell’app dovrebbe essere completata, e tutti potranno godere di questa nuova feature. Non vi resta che controllare con costanza le chat di gruppo per scoprire se anche voi siete fra i fortunati possessori di tale novità.

